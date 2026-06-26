Nuevas pruebas realizadas en Treadwell Research Park revelan que conducir con neumáticos desgastados en carreteras mojadas puede alargar la distancia de frenado en unos impactantes 140 pies

En simulaciones de fuertes lluvias en las carreteras, los neumáticos desgastados necesitaron hasta un 90 % más de distancia de frenado

PHOENIX, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nuevas pruebas realizadas en Treadwell Research Park, un centro de investigación y pruebas de 900 acres propiedad del minorista Discount Tire, demuestran lo perjudicial que puede ser para el frenado de un vehículo conducir con neumáticos desgastados en pavimento mojado. En condiciones que simulan carreteras que experimentaron lluvia ligera reciente, los neumáticos desgastados requirieron un 30 %-45 % más de distancia de frenado, lo que equivale a 44-67 pies adicionales, dependiendo del modelo de neumático, para detener por completo un automóvil al frenar. En condiciones que simulan carreteras tras una lluvia ligera reciente, los neumáticos desgastados requirieron entre un 30 % y un 45 % más de distancia de frenado, lo que requiere más de 140 pies de distancia de frenado adicional en algunas pruebas.

"Las diferencias que observamos en la distancia de frenado, que casi se duplica al requerir 140 pies adicionales, e incluso 40 pies más en condiciones de lluvia ligera en las carreteras, pueden marcar la diferencia entre frenar el vehículo de manera segura o no", señaló Josh Sortor, director de Productos y Calidad de Discount Tire. "Si usted vive en una zona con tormentas estacionales o fuertes lluvias, estos datos más recientes de Treadwell Research Park demuestran que la banda de rodadura es el factor verdaderamente determinante para la seguridad de sus neumáticos".

En promedio, mayo y junio son los meses más lluviosos en los Estados Unidos, según datos históricos del Centro Nacional de Datos Climáticos. La herramienta de recomendación de neumáticos de Discount Tire, Treadwell, permite a los conductores consultar datos acerca de la distancia de frenado de cientos de modelos populares, lo que incluye comparar el frenado en carreteras mojadas entre un neumático nuevo y uno desgastado del mismo modelo.

Cualquier persona que busque o compre neumáticos nuevos puede utilizar Treadwell para comparar el rendimiento de diversos modelos y obtener una recomendación personalizada según el lugar donde conduce, el vehículo que utiliza y su estilo de conducción.

"En Discount Tire, evaluamos continuamente el rendimiento de los neumáticos mediante una rigurosa investigación, que incluye pruebas independientes en pavimento mojado con neumáticos nuevos y desgastados realizadas en Treadwell Research Park. Estos hallazgos amplían nuestro conocimiento acerca del rendimiento de los neumáticos en situaciones reales y respaldan nuestro compromiso con la seguridad del cliente", afirmó Tom Williams, director de Experiencia de Discount Tire. "Al convertir investigaciones complejas en información clara y práctica, Treadwell capacita a los conductores para tomar decisiones seguras e informadas acerca de sus neumáticos, lo que les ofrece tranquilidad y una mayor confianza en una de las inversiones de seguridad más importantes que realizan".

En las pruebas se utilizaron vehículos Toyota Camry equipados con modelos populares de diversos fabricantes para simular el rendimiento de un sedán de uso diario. El nivel del agua se controló mediante las avanzadas pistas de frenado en mojado de Treadwell Research Park, las cuales se inundaron a una profundidad constante para simular lluvias recientes ligeras, moderadas o fuertes, con lo que se recrearon las condiciones de una carretera mojada. Los neumáticos desgastados fueron rectificados profesionalmente hasta dejar una profundidad de banda de rodadura de 4/32 de pulgada. Discount Tire recomienda reemplazar los neumáticos con una profundidad de banda de rodadura inferior a 4/32 de pulgada.

Discount Tire desarrolló Treadwell a partir de décadas de datos y resultados de pruebas independientes realizadas en centros como Treadwell Research Park, con el fin de ofrecer una herramienta sencilla que brinda a los conductores recomendaciones personalizadas de neumáticos. Los resultados reales pueden variar según la zona específica donde conduzca cada persona. Más de 20 millones de personas utilizaron Treadwell en línea y en las tiendas el año pasado.

Cómo se recopilaron los datos de Treadwell Research Park

Discount Tire encargó a Smithers, una empresa independiente, la realización de pruebas de distancia de frenado con diferentes profundidades de agua en Treadwell Research Park, mediante el uso de múltiples modelos de neumáticos nuevos y desgastados. Cada prueba consistió en un frenado completo con el sistema de frenos antibloqueo activado desde una velocidad de 60 millas por hora. Durante cada prueba, se midió en pies la distancia de frenado necesaria para que el vehículo pasara de 60 a 0 millas por hora.

En las pruebas se utilizaron profundidades de agua controladas para simular distintas condiciones de pavimento mojado, desde llovizna o niebla, momento en el que la Administración Federal de Carreteras observa que ocurre el 77 % de los accidentes relacionados con el clima, hasta autopistas con drenaje estándar tras un periodo reciente de lluvias intensas. La profundidad del agua en las carreteras depende de la intensidad de la lluvia, la pendiente y el drenaje del pavimento, así como de la textura de la superficie.

Se instaló un juego completamente nuevo de cada modelo en los vehículos de prueba para recopilar los datos de distancia de frenado en pavimento mojado con neumáticos nuevos. Un juego adicional de neumáticos nuevos de cada modelo fue rectificado profesionalmente hasta dejar una profundidad de banda de rodadura de aproximadamente 4/32 de pulgada e instalado en los vehículos de prueba para recopilar los datos de distancia de frenado en pavimento mojado con neumáticos desgastados.

SOBRE DISCOUNT TIRE

Discount Tire es un minorista independiente líder de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la empresa atiende a clientes en más de 1,275 tiendas en 40 estados. La empresa opera bajo el nombre de Discount Tire en la mayor parte de los Estados Unidos y como America's Tire en algunas zonas de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. Treadwell, la exclusiva herramienta en línea de recomendación de neumáticos de la empresa, se basa en décadas de datos y en los hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades específicas de cada conductor. Discount Tire es un patrocinador principal del Ford Mustang N.º 2 en la NASCAR Cup Series y el Minorista Oficial de Neumáticos de la Major League Soccer. Para más información, visite www.discounttire.com.

Contacto de prensa

Kerry O'Malley Gleim

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FUENTE Discount Tire