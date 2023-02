O autoatendimento na biblioteca ficou mais sustentável

CAMPINAS, Brasil, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bibliotheca anunciou o próximo lançamento do selfCheck mais sustentável e amigável ao meio ambiente já desenvolvido até hoje. Disponível exclusivamente no Brasil, o selfCheck 600eco é fabricado a partir de materiais reciclados de origem local, incluindo um núcleo feito de madeira reflorestada certificada FSC® envolta em uma estrutura externa de plástico feita de garrafas PET recicladas.

"O selfCheck 600eco é fabricado no Brasil com experiência global", diz Alejandro Nieto, Vice-presidente da Bibliotheca para América Latina e Ibéria. "Estamos focados em criar soluções verdadeiramente sustentáveis, o que exige considerar a sustentabilidade em todo o ciclo de vida – na fabricação, transporte e uso. Portanto, o selfCheck 600eco está disponível apenas onde é fabricado, no Brasil, para reduzir ainda mais a pegada de carbono."

Alimentado pelo quickConnect, o mesmo software intuitivo utilizado nos outros modelos de selfCheck, o selfCheck 600eco se integra perfeitamente a todos os ILS. Disponível como um quiosque independente com uma tela sensível ao toque de 21,5", ele pode ser usado com o open+ da Bibliotheca para reduzir ainda mais o consumo de energia através do desligamento automático.

"A Bibliotheca está comprometida com o desenvolvimento de soluções sustentáveis que apoiam a economia circular e atendem à nossa responsabilidade com nossos clientes e nosso planeta", diz Oliver Martin, Diretor de Estratégia da Biblioteca. "Muito além de apenas adquirir materiais sustentáveis de fornecedores, estamos comprometidos na construção de soluções que fornecem às bibliotecas e a seus clientes uma experiência excepcional, mantendo a responsabilidade climática em sua essência".

SOBRE A BIBLIOTHECA

A Bibliotheca se dedica ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras e soluções de gerenciamento de bibliotecas que ajudam a sustentar e a fazer crescer bibliotecas em todo o mundo. A Bibliotheca reinventa o funcionamento das bibliotecas, utilizando tecnologias integradas para inspirar e encantar todo o tipo de pessoas, onde quer que elas estejam: em casa, em trânsito ou dentro das quatro paredes da biblioteca.

A Bibliotheca emprega 400 pessoas em 21 países e tem parcerias com 30.000 bibliotecas em todo o mundo para tornar a experiência da biblioteca – física e digital – simples, intuitiva e inclusiva.

FONTE Bibliotheca

