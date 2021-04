Objectway wird im März 2021 im Gartner-Bericht „Integrate Advisor-supporting Wealth Management Technologies Into Digital Platforms To Accelerate Adoption" gelistet

- WealthTech Suite erfüllt den heutigen Bedarf an Berater-Desktops und ist bereit für das breitere digitale Ökosystem von morgen

LONDON und MAILAND, 14. April 2021 /PRNewswire/ -- Objectway wurde erneut von Gartner, dem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen für Informationstechnologie, in der März-Ausgabe 2021 des Berichts Integrate Advisor-Supporting Wealth Management Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Adoption[1] erwähnt. Objectway wurde als repräsentativer Anbieter von Beratertechnologien für Finanzplanung, Portfoliomanagement, Tools für die Zusammenarbeit mit Kunden und als All-in-One-Vermögensplattform gewürdigt.

Objectway wurde auch in zwei neue Kategorien des Gartner-Berichts aufgenommen, wie Automated Onboarding/Customer Life Cycle Management und Proposal and Risk Tolerance Solutions.

Laut Gartner sind „Client Onboarding und Life Cycle Management weiterhin Bereiche, auf die sich Vermögensverwaltungsfirmen konzentrieren und mit denen sie zu kämpfen haben. Obwohl Unternehmen seit Jahren berichten, dass die Ausweitung des automatisierten Kunden-Onboardings eine Priorität ist, zeigt die jüngste Umfrage von Gartner unter Finanzberatern, dass es keine großen Fortschritte gibt. Tatsächlich gaben nur 26 % der befragten Berater an, dass in ihrem Unternehmen eine automatisierte Technologie für das Kunden-Onboarding zur Verfügung steht, und ein noch geringerer Prozentsatz (14 %) nutzt die Lösung tatsächlich. Obwohl die Nutzung gering ist, ist die Effektivität hoch: 87 % der Berater stufen die Technologie als effektiv ein."

Außerdem stellt Gartner fest: „Die Anpassung der Vorschläge an die Risikotoleranz und -bereitschaft der Kunden ist ein Muss. Einige Firmen nutzen ihre Finanzplanungslösungen auch, um geeignete Anlageklassen für Portfolios vorzuschlagen, die mit den Zielen übereinstimmen, und kombinieren sie mit dem Portfoliomanagement, um tatsächliche Wertpapiere und Produkte aufzuzeigen, die mit den Bedürfnissen übereinstimmen. Das letztgenannte Beispiel wird immer häufiger anzutreffen sein, da sich die Unternehmen von einem Produktfokus auf eine ganzheitliche Beratung verlagern, während die einfache Vermögensallokation zur Commodity wird. Berater werden die Portfoliokonstruktion an mehreren Zielen ausrichten und somit potenziell komplexe Hülsen von Anlagen, die auf einheitlichen Managed-Account-Plattformen mit mehreren Anlage- und Kontotypen entworfen werden. Bevor aus Interessenten jedoch Kunden werden, müssen die Berater die Lösungen, die sie vorschlagen, demonstrieren, und dabei werden Vorschlags- und Risikobewertungstools, ob verpackt oder separat, eine Rolle spielen."

Objectway sieht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Gartner eine Beschleunigung bei der Einführung digitaler Tools für den Desktop von Beratern, aber eines der größten Hindernisse für die Steigerung der Effektivität von Beratern bleibt die faktische Akzeptanz dieser Anwendungen.

„Um die Produktivität der Berater zu steigern und die Nutzung dieser Lösungen zu erleichtern, müssen die Berater ein nahtloses Erlebnis auf dem Berater-Desktop erleben. Dies erfordert die Integration aller Desktop-Komponenten, automatisierte Workflows und das Vertrauen in einen Ökosystem-Partner, der in der Lage ist, eine echte digitale Transofrmation mit einem strategischen Ansatz zu liefern", kommentiert Luigi Marciano, CEO der Objectway Group.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

[1] Gartner, Integrate Advisor Supporting Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Advisor Adoption, Darrin Courtney, 16. März 2021

