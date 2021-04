Objectway reconocido por Gartner en las tecnologías de gestión de patrimonio

-Objectway en la lista de marzo de 2021 de Gartner de tecnologías de gestión de patrimonio que apoyan a asesores en plataformas digitales para acelerar el informe de adopción

- WealthTech Suite satisface la necesidad actual del escritorio de asesores, estando listo para el ecosistema digital más amplio del mañana

LONDRES y MILÁN, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Objectway fue mencionado de nuevo por Gartner, la empresa líder mundial en investigación y asesoramiento en tecnología de la información, en la edición de marzo de 2021 del informe Integrate Advisor-Supporting Wealth Management Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Adoption[1]. Objectway fue reconocido como un proveedor representativo de tecnologías de asesoramiento para planificación financiera, gestión de carteras, herramientas de colaboración con clientes y como una plataforma de riqueza todo en uno.

Objectway también se incluyó en dos nuevas categorías del informe Gartner, como Automated Onboarding/Customer Life Cycle Management y Proposal and Risk Tolerance Solutions.

Según Gartner, "La incorporación de clientes y la gestión del ciclo de vida siguen siendo áreas de enfoque y lucha por las empresas de gestión de patrimonio. Aunque las empresas han estado informando que la expansión de la incorporación automatizada de clientes ha sido una prioridad desde hace años, la encuesta más reciente de Gartner sobre asesores financieros indica que no se han hecho muchos progresos. De hecho, sólo el 26% de los asesores encuestados indicaron que la tecnología automatizada de incorporación de clientes estaba disponible en su empresa, y un porcentaje aún menor (14%) en realidad estaban utilizando la solución. Aunque el uso es bajo, las calificaciones de efectividad son altas, con el 87% de los asesores calificando la tecnología como efectiva."

Además, Gartner señaló, "Alinear las sugerencias con la tolerancia al riesgo y los apetitos de los clientes es un imperativo. Algunas empresas también utilizarán sus soluciones de planificación financiera para sugerir clases de activos adecuadas para que las carteras se alineen con los objetivos y se combinen con la gestión de carteras para mostrar valores y productos reales que se alinearán con las necesidades. Este último ejemplo será más frecuente a medida que las empresas cambien de un enfoque de producto a uno de entrega de asesoramiento holístico a medida que la asignación simple de activos se convierta en materias primas. Los asesores alinearán la construcción de carteras con múltiples objetivos y, por lo tanto, con mangas potencialmente complejas de inversiones diseñadas en plataformas de cuentas administradas unificadas con múltiples tipos de inversión y cuentas. Sin embargo, antes de que las perspectivas se conviertan en clientes, los asesores deben demostrar las soluciones que están sugiriendo, y las herramientas de evaluación de propuestas y riesgos, ya sean empacadas o separadas, desempeñarán un papel en eso."

Objectway está viendo una aceleración en el despliegue de herramientas digitales para el escritorio de los asesores, en línea con los hallazgos de Gartner, pero una de las mayores barreras para aumentar la eficacia de los asesores sigue siendo la adopción de hecho de estas aplicaciones.

"Para aumentar la productividad de los asesores y facilitar el uso de estas soluciones, los asesores deben experimentar una experiencia perfecta en todo el escritorio del asesor. Esto requiere la integración de todos los componentes del escritorio, flujos de trabajo automatizados y confiar en un socio del ecosistema capaz de ofrecer una verdadera transformación digital con un enfoque estratégico," comentó Luigi Marciano, consejero delegado de Objectway Group.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

[1] Gartner, Integrate Advisor Supporting Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Advisor Adoption, Darrin Courtney, 16 de marzo de 2021

Related Links

https://www.objectway.com/



SOURCE Objectway SPA