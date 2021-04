Objectway mentionné dans le rapport Gartner de mars 2021 intitulé « Integrate Advisor-supporting Wealth Management Technologies into Digital Platforms To Accelerate Adoption »

- WealthTech Suite répond aux besoins actuels des postes de travail des conseillers, tout en étant prête pour l'écosystème numérique élargi de demain

LONDRES et MILAN, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Objectway a de nouveau été mentionné par Gartner, le leader mondial de la recherche et du conseil en technologies de l'information, dans l'édition de mars 2021 du rapport Integrate Advisor-Supporting Wealth Management Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Adoption[1]. Objectway a été reconnue comme un fournisseur représentatif de technologies pour conseillers en matière de planification financière, de gestion de portefeuille, d'outils de collaboration avec les clients, et comme une plateforme de gestion de patrimoine tout-en-un.

Objectway a également été classée dans deux nouvelles catégories du rapport Gartner, à savoir intégration automatisée/gestion du cycle de vie des clients et solutions de proposition et de tolérance au risque.

Selon Gartner, « l'intégration des clients et la gestion de leur cycle de vie restent, pour les sociétés de gestion de patrimoine, des domaines où il mènent leur combat et sur lesquels ils mettent l'accent. Bien que les entreprises déclarent que le développement de l'intégration automatisée des clients est une priorité depuis des années, l'enquête la plus récente menée par Gartner auprès des conseillers financiers indique que peu de progrès ont été réalisés dans ce domaine. En fait, seuls 26 % des conseillers interrogés ont indiqué que leur entreprise disposait d'une technologie d'accueil automatique des clients, et un pourcentage encore plus faible (14 %) utilisait effectivement cette solution. Bien que l'utilisation soit faible, les cotes d'efficacité sont élevées, 87 % des conseillers jugeant la technologie efficace. »

En outre, Gartner relève « qu'il est impératif d'aligner les suggestions sur la tolérance des clients au risque et leur appétit pour le risque. Certaines sociétés utiliseront également leurs solutions de planification financière pour proposer des classes d'actifs appropriées pour les portefeuilles afin d'en assurer l'adéquation avec les objectifs et la gestion de portefeuille pour mettre sur pied des titres et des produits réels qui répondront aux besoins. Ce dernier exemple sera de plus en plus fréquent à mesure que les entreprises passeront d'une approche axée sur les produits à une approche axée sur la fourniture de conseils globaux, la simple répartition des actifs devenant un produit de base. Les conseillers aligneront la construction du portefeuille sur des objectifs multiples et, par conséquent, sur des catégories d'investissements potentiellement complexes conçues sur des plateformes de comptes gérés unifiés comprenant de multiples types d'investissements et de comptes. Toutefois, avant que les prospects ne deviennent des clients, les conseillers doivent démontrer les solutions qu'ils proposent, et les outils de proposition et d'évaluation des risques, qu'ils soient intégrés ou non, joueront un rôle à cet égard. »

Objectway constate une accélération du déploiement d'outils numériques pour le poste de travail des conseillers, conformément aux conclusions de Gartner, mais l'un des principaux obstacles à l'amélioration de l'efficacité des conseillers reste l'adoption factuelle de ces applications.

« Pour augmenter la productivité des conseillers et faciliter l'utilisation de ces solutions, les conseillers doivent vivre une expérience sans faille sur l'ensemble de leur poste de travail. Pour cela, il faut intégrer tous les composants du poste de travail, automatiser les flux de travail et s'appuyer sur un partenaire de l'écosystème capable de fournir une véritable transformation numérique avec une approche stratégique, » a commenté Luigi Marciano, PDG du groupe Objectway.

Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes, ou autres appréciations, les plus élevées. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

[1] Gartner, Integrate Advisor Supporting Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Advisor Adoption, Darrin Courtney, 16 mars 2021

