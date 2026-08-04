OCEANCO PRÄSENTIERT „LEVIATHAN" UND „DRAAK" AUF DER MONACO YACHT SHOW 2026

MONACO, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Oceanco hat sich seinen Ruf durch die Zusammenarbeit mit visionären Eignern erarbeitet, die mutig genug sind, Konventionen in Frage zu stellen. Auf der diesjährigen Monaco Yacht Show wird dieser Ansatz durch zwei kürzlich fertiggestellte Projekte verkörpert: Die „Leviathan" (111 m/364 ft) und die „Draak" (93 m/305 ft) gehören beide Gabe Newell, der im Juli 2025 zum Oceanco-Team stieß. Mit dieser Teilnahme präsentiert Oceanco zum ersten Mal sowohl einen Neubau als auch einen Umbau auf der Messe.

„Jeder Eigner, mit dem wir zusammenarbeiten, hat eine andere Vision, und jedes Projekt stellt uns vor andere Herausforderungen", sagt Marcel Onkenhout, Geschäftsführer von Oceanco. „Da Zusammenarbeit bei jeder Entscheidung im Vordergrund steht, freuen wir uns darauf, auf der diesjährigen Monaco Yacht Show zwei Yachten zu präsentieren, die diesen Anspruch wirklich widerspiegeln."

Leviathan und Draak wurden mit Blick auf Teamwork und Gemeinschaft entwickelt. Ein stark auf Zusammenarbeit ausgerichteter Bauprozess, der beide Projekte umfasste, führte zu unkonventionellen Grundrissen und einer auf die Besatzung ausgerichteten Designphilosophie. Leviathan und Draak wurden für ein nahtloses Zusammenspiel entwickelt und sind Begleityachten innerhalb der „Inkfish"-Flotte von Gabe Newell.

„Mit Inkfish wollen wir uns darauf konzentrieren, der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu dienen", sagt Gabe. „Wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen, um zu verstehen, was hilfreich ist, und prüfen dann, wie unsere Technologie, unsere Instrumente und unsere Ressourcen ihre Arbeit am besten unterstützen können – sei es, indem wir ihnen den Zugang zu Orten ermöglichen, die sie sonst nicht erreichen könnten, indem wir neue Technologien entwickeln oder indem wir finanzielle Mittel bereitstellen, um Hindernisse für ihre Forschung aus dem Weg zu räumen."

Die „Leviathan", die im November 2025 ausgeliefert wird, setzt neue Maßstäbe im Yachtdesign und im Yachtbetrieb, um das Erlebnis für alle, die an Bord leben und arbeiten, zu verbessern. Gemeinschaftsbereiche schaffen ein Umfeld, das Gäste und Besatzung zur Interaktion anregt, während pflegeleichte Materialien darauf abzielen, die Produktivität der Besatzung zu maximieren. Spezielle Einrichtungen an Bord, darunter ein Tauchzentrum, ein Labor und eine Krankenstation, unterstützen die Aktivitäten von Inkfish.

Die „Draak" wurde im Juni 2026 nach einer umfassenden Überholung durch den Bereich „Life Cycle Support" von Oceanco ausgeliefert und für einen völlig neuen Einsatzzweck neu konzipiert. Neben der „Leviathan" unterstützt sie nun auch die Expeditionen der „Inkfish" mit spezialisierter Tauchausrüstung, einer leistungsfähigen Beibootflotte und hochbelastbaren Hebesystemen. Viele der gleichen Konstruktions- und Betriebsprinzipien, die bei der „Leviathan" eingeführt wurden, wurden auch bei der „Draak" übernommen.

Mit der Monaco Yacht Show jährt sich zudem zum ersten Mal, dass Gabe zum Oceanco-Team gestoßen ist. Während seiner Amtszeit wurde der weitere Ausbau der Oceanco-Flotte vorangetrieben.

ein kooperatives Ökosystem durch die Aufnahme von Alewijnse und Winel, die sich den anderen Spezialunternehmen Aluship, Lateral und Mercury anschließen. Mit Blick auf die Zukunft sieht Oceanco weitere Möglichkeiten, die immer ehrgeizigeren Visionen der Eigner zu verwirklichen. Durch die Nutzung des breiteren technologischen Ökosystems, das der Oceanco-Gruppe zur Verfügung steht, sucht der Yachtbauer nach Möglichkeiten, bei der Konstruktion, dem Bau und dem Betrieb zukünftiger Yachten innovativ vorzugehen.

„So gut wie alles, woran ich im Laufe der Jahre mitgewirkt habe, hat einen Aspekt der Technologie auf eine Weise vorangebracht, die den Kunden zugutekommt", sagt Gabe. „Unser Ziel ist es, interessante Technologien zu identifizieren, Prototypen davon zu entwickeln und sie in die Serienproduktion zu überführen."

Als eine der wichtigsten Veranstaltungen im Yachtkalender bietet die Monaco Yacht Show eine wertvolle Gelegenheit, Kontakte zu Kunden, Partnern und Fachleuten der Branche zu knüpfen. Im Laufe der Woche wird Oceanco zudem an einem sorgfältig zusammengestellten Veranstaltungsprogramm teilnehmen, wobei die „Leviathan" und die „Draak" am Kreuzfahrtterminal sowie in verschiedenen Empfangsbereichen an unterschiedlichen Standorten der Messe zu sehen sein werden.

Angesichts der sich bietenden Möglichkeiten für Neubauten und Umbauten ist Oceanco weiterhin offen für Gespräche mit potenziellen Kunden, die ihre ganz eigenen Visionen verwirklichen möchten. Um Ihren Besuch optimal zu nutzen, vereinbaren Sie direkt einen persönlichen Termin mit unseren Teams aus den Bereichen Vertrieb und Life-Cycle-Support.

Hinweis für Redakteure

Bitte wenden Sie sich an Georgia Lewis: [email protected] oder +31 6 83 19 46 88.

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