OCEANCO PRÉSENTERA LE « LEVIATHAN » ET LE « DRAAK » AU SALON NAUTIQUE DE MONACO 2026

MONACO, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Oceanco s'est forgé une solide réputation en s'associant à des armateurs visionnaires qui ont l'audace de bousculer les codes établis. Lors du Monaco Yacht Show de cette année, cette approche sera illustrée par deux projets récemment livrés : Le Leviathan (111 m / 364 ft) et le Draak (93 m / 305 ft) appartiennent tous deux à Gabe Newell, qui a rejoint l'équipe d'Oceanco en juillet 2025. Cette participation marquera également la première fois qu'Oceanco présentera à la fois une nouvelle construction et une rénovation lors de ce salon.

« Chaque armateur avec lequel nous travaillons apporte une vision différente, et chaque projet nous pose des défis différents », explique Marcel Onkenhout, PDG d'Oceanco. « La collaboration étant au cœur de chacune de nos décisions, nous sommes impatients de présenter, lors du Monaco Yacht Show de cette année, deux yachts qui incarnent pleinement cette ambition. »

Leviathan et Draak ont été conçus dans un esprit de travail d'équipe et de communauté. Un processus de construction fondé sur une collaboration étroite entre les deux projets a donné lieu à des agencements originaux et à des philosophies de conception axées sur l'équipage. Conçus pour fonctionner en parfaite harmonie, le Leviathan et le Draak sont deux yachts complémentaires de la flotte Inkfish de Gabe Newell.

« Avec Inkfish, nous nous efforçons de mettre la communauté scientifique au cœur de nos préoccupations », explique Gabe. « Nous collaborons avec des scientifiques pour comprendre ce qui leur est utile, puis nous examinons comment notre technologie, nos outils et nos ressources peuvent au mieux les aider à mener à bien leur mission, qu'il s'agisse de leur permettre d'accéder à des endroits qu'ils ne pourraient pas atteindre autrement, de développer de nouvelles technologies ou de leur apporter un soutien financier afin de lever les obstacles à leurs recherches. »

Livré en novembre 2025, le Leviathan réinvente la conception et l'exploitation des yachts afin d'améliorer l'expérience de toutes les personnes qui vivent et travaillent à bord. Les espaces communs créent un cadre propice aux échanges entre les passagers et l'équipage, tandis que les matériaux faciles d'entretien visent à optimiser la productivité de l'équipage. Des installations spécialisées à bord, notamment un centre de plongée, un laboratoire et un hôpital, viennent soutenir les activités d'Inkfish.

Livré en juin 2026 à l'issue d'une rénovation complète réalisée par le service Life Cycle Support d'Oceanco, le Draak a été repensé pour remplir une toute nouvelle mission opérationnelle. Aux côtés du Leviathan, elle apporte désormais son soutien aux expéditions de l'Inkfish grâce à des installations de plongée spécialisées, une flotte d'annexes performante et des systèmes de levage à haute capacité. Bon nombre des principes de conception et d'exploitation mis en œuvre sur le Leviathan ont également été adoptés sur le Draak.

Le Monaco Yacht Show marquera également le premier anniversaire de l'arrivée de Gabe au sein de l'équipe d'Oceanco. Sous sa direction, Oceanco a poursuivi son expansion

un écosystème collaboratif grâce à l'arrivée d'Alewijnse et de Winel, qui viennent rejoindre d'autres entreprises spécialisées telles qu'Aluship, Lateral et Mercury. Pour l'avenir, Oceanco entrevoit de nouvelles opportunités pour répondre aux attentes toujours plus ambitieuses de ses armateurs. En tirant parti de l'écosystème technologique plus vaste dont dispose le groupe Oceanco, le constructeur explore de nouvelles voies d'innovation dans les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation des futurs yachts.

« Presque tous les projets auxquels j'ai participé au fil des ans ont fait progresser un aspect ou un autre de la technologie d'une manière qui profite aux clients », explique Gabe. « Notre objectif est d'identifier des technologies prometteuses, d'en réaliser des prototypes et de les mettre en production. »

Événement phare du calendrier nautique, le Monaco Yacht Show offre une occasion unique de nouer des contacts avec des clients, des partenaires et des professionnels du secteur. Tout au long de la semaine, Oceanco participera également à un programme d'événements spécialement organisé, avec le « Leviathan » et le « Draak » exposés au terminal de croisière, ainsi que dans divers espaces d'accueil répartis sur le salon.

Avec les opportunités offertes par la construction neuve et la rénovation, Oceanco reste ouvert à tout échange avec des clients potentiels désireux de concrétiser leurs propres projets, aussi uniques soient-ils. Pour profiter pleinement de votre visite, prenez rendez-vous directement avec nos équipes commerciales et d'accompagnement tout au long du cycle de vie.

Note aux rédacteurs

Veuillez contacter Georgia Lewis : [email protected] ou +31 6 83 19 46 88.

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