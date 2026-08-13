Olympus annonce la signature d'un accord de distribution mondial avec Endocision concernant un système de cryobiopsie respiratoire

Cet appareil portable est conçu pour prendre en charge divers besoins cliniques

WESTBOROUGH, Massachusetts, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Olympus Corporation (Olympus), une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies médicales et le développement des soins basés sur l'endoscopie, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de distribution mondial exclusif avec Endocision portant sur un système de cryocathéter flexible, portable et à usage unique.

Olympus Corporation announced a global distribution agreement with Endocision for a portable, single-use flexible cryocatheter system.

En vertu de cet accord, Olympus devient le distributeur mondial exclusif de la plateforme Endocision, conçue pour prendre en charge diverses procédures bronchoscopiques diagnostiques et thérapeutiques. Olympus et Endocision envisagent une commercialisation aux États-Unis, au Canada et en Europe au début de l'année prochaine.

Cet accord élargit et renforce le portefeuille de produits respiratoires d'Olympus, qui comprend notamment l'échographie endobronchique (EBUS), qui joue un rôle essentiel dans la visualisation et la biopsie des tissus pulmonaires et des ganglions lymphatiques.

« Cet accord avec Endocision souligne l'engagement d'Olympus à renforcer son offre de solutions respiratoires, qui va de la bronchoscopie périphérique et de l'EBUS radial aux bronchoscopes à usage unique, permettant ainsi de disposer de l'instrument adapté à chaque situation », a déclaré Seiji Kuramoto, directeur exécutif et responsable de la division Solutions chirurgicales et interventionnelles chez Olympus. « Notre collaboration associe l'expertise d'Olympus en matière de technologie ultrasonore et l'approche innovante d'Endocision dans le domaine de la cryotechnologie afin de contribuer à l'amélioration des résultats pour les patients. »

Le système de cryocathéter offre portabilité et polyvalence

Grâce à sa conception portable, le système ne nécessite ni alimentation électrique ni grandes bonbonnes de CO₂ pour fonctionner, ce qui élargit l'accès à la cryobiopsie et à la cryoextraction à de nombreux services hospitaliers, tels que les salles de bronchoscopie, les unités de soins intensifs, les blocs opératoires et les services d'urgence.

La cryotechnologie est devenue un outil essentiel en pneumologie interventionnelle et en endoscopie thoracique, facilitant à la fois le prélèvement de tissus et les interventions thérapeutiques au niveau des voies respiratoires. Les applications cliniques incluent la cryobiopsie transbronchique pour le prélèvement de tissus, la cryoextraction de corps étrangers, de caillots sanguins et de bouchons muqueux, ainsi que les interventions de réduction tumorale endobronchique et de recanalisation des voies respiratoires.

Des études publiées ont démontré que la cryobiopsie permet d'obtenir des échantillons tissulaires plus volumineux tout en réduisant les lésions tissulaires liées à la compression (réduction des artefacts d'écrasement) par rapport à la biopsie conventionnelle à la pince, ce qui est susceptible de faciliter les analyses histopathologiques et moléculaires.1

« Nous sommes ravis de présenter la nouvelle génération de systèmes de cryocathéters et de nous associer à Olympus pour contribuer à faire progresser les domaines de la pneumologie interventionnelle et de l'endoscopie thoracique interventionnelle », a déclaré le Dr Moishe Liberman, président et directeur médical d'Endocision. « Le système de cryocatheter Endocision est conçu pour prendre en charge un large éventail d'applications bronchoscopiques, allant du prélèvement de tissus aux interventions thérapeutiques au niveau des voies respiratoires, tout en rendant la cryotechnologie accessible dans de nombreux contextes cliniques. »

Olympus et Endocision présenteront le système de cryocatheter flexible Endocision lors du congrès annuel de l'Association américaine de bronchologie et de pneumologie interventionnelle (AABIP), qui se déroulera du 20 au 22 août à Denver.

À propos d'Olympus

Olympus s'engage à atteindre son objectif, qui est de rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouissante. En tant qu'entreprise mondiale de technologie médicale, nous collaborons avec des professionnels de la santé pour offrir des solutions et des services novateurs en matière de détection précoce, de diagnostic et de traitement mini-invasif, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients en élevant le niveau de soins dans des états pathologiques ciblés.

Depuis plus de 100 ans, Olympus poursuit son objectif de contribuer à la société en fabriquant des produits conçus dans le but d'obtenir des résultats optimaux pour ses clients dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet d'Olympus et suivez le compte LinkedIn d'Olympus.

À propos d'Endocision

Endocision est une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies médicales, qui se consacre au développement de dispositifs cryogéniques innovants et peu invasifs destinés au diagnostic et au traitement des maladies pulmonaires. Fondée en 2019, l'entreprise développe des technologies compatibles avec les plateformes de bronchoscopie traditionnelles et robotisées, dans le but d'améliorer les résultats cliniques grâce à des interventions pulmonaires plus sûres et plus efficaces. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet d'Endocision et suivez le compte LinkedIn d'Endocision.

Toutes les marques commerciales, les logos et les noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1 Matsumoto Y, Nakai T, Tanaka M, et al. Diagnostic Outcomes and Safety of Cryobiopsy Added to Conventional Sampling Methods: An Observational Study. Chest. 2021 ; 160(5) : 1890-1901.