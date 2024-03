OMANISCHE INVESTITIONSBEHÖRDE LEGT DEN 5,2 MILLIARDEN DOLLAR SCHWEREN „FUTURE FUND OMAN" AUF, UM NATIONALE INVESTITIONSPROJEKTE ZU FINANZIEREN, AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN ANZUZIEHEN UND KLEINE UNTERNEHMEN ZU UNTERSTÜTZEN

MASKAT, Oman, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Im Einklang mit der nationalen Richtlinie, die wirtschaftliche Entwicklung Omans zu fördern und internationale Investoren anzuziehen, hat die Oman Investment Authority (OIA) den „Future Fund Oman" mit einem soliden Kapitalstock von 5,2 Milliarden Dollar aufgelegt.

Der Fonds, der in den nächsten fünf Jahren mit jährlich etwa 1 Mrd. USD ausgestattet werden soll, wird 90 % seines Kapitals für Direktinvestitionen in kommerziell und wirtschaftlich tragfähige neue oder bestehende Großprojekte in Oman bereitstellen. Der Fonds wird außerdem 7 % seines Kapitals für die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bereitstellen, und die restlichen 3 % sollen in Start-ups investiert werden.

Der Future Fund Oman ist darauf ausgerichtet, eine Partnerschaft mit einer Vielzahl von Investorenkategorien einzugehen, darunter Unternehmen des privaten Sektors, Geschäftsinhaber, ausländische Investoren, KMU und Start-ups. Der Fonds wird in eine Vielzahl von Sektoren investieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf acht kritischen Sektoren liegt: Tourismus, verarbeitendes Gewerbe, umweltfreundliche Energie, Fischerei, Landwirtschaft, Häfen und Logistik, Bergbau sowie Informations- und Kommunikationstechnologien. Mithilfe dieser Schwerpunkte sollen diese so wichtigen Sektoren verjüngt und es soll ein wichtiger Beitrag zu Omans breiteren wirtschaftlichen Zielen geleistet werden. Um seiner Aufgabe, die Wirtschaft zu diversifizieren, gerecht zu werden, wird der Fonds keine Investitionen in Öl- und Gas- oder Immobilienprojekte anstreben.

S.E. Abdulsalam Al Murshidi, Präsident der OIA, hob hervor, dass der Fonds als Katalysator für die wirtschaftliche Diversifizierung fungiert und ein zuverlässiger Partner für Investoren weltweit ist. Darüber hinaus liegt der strategische Schwerpunkt auf der Stärkung des Privatsektors, der Anziehung ausländischer Direktinvestitionen, der Stärkung von KMU und der Förderung von Risikokapital.

Interessierte Investoren können sich direkt auf https://futurefund.om/futurefund/ bewerben und erhalten so einfachen Zugang zu Finanzierungsinformationen. Erstellen Sie ein Konto, beantworten Sie Fragen und reichen Sie das Formular für Investitionsmöglichkeiten ein, um berücksichtigt zu werden. Die Antragsprüfung kann bis zu drei Monate dauern, wobei der Status regelmäßig aktualisiert wird. Die erforderlichen Dokumente variieren je nach Projektphase und -art.

Der Fonds wird sich an die Qualitätsstandards der OIA halten, die die Behörde zwischen 2022 und 2023 bereits auf den zweiten Platz im weltweiten Governance and Sustainability Development Index gebracht haben. Der Fonds wird von einem Investitionsausschuss und einem beratenden Ausschuss geleitet, der die strategische Ausrichtung auf die allgemeinen wirtschaftlichen Ziele sicherstellt und die Investitionsentscheidungen überwacht.

