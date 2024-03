L'OMAN INVESTMENT AUTHORITY LANCE LE « FUTURE FUND OMAN » DE 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS POUR FINANCER DES PROJETS D'INVESTISSEMENT NATIONAUX, ATTIRER L'IDE ET SOUTENIR LES PME

MUSCAT, Oman, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Conformément à la directive nationale visant à stimuler le développement économique d'Oman et à attirer les investisseurs internationaux, l'Oman Investment Authority (OIA) a lancé le « Future Fund Oman » avec un capital solide de 5,2 milliards de dollars.

Destiné à être déployé au cours des cinq prochaines années à un rythme d'environ 1 milliard de dollars par an, le fonds consacrera 90 % de son capital à l'investissement direct dans des projets à grande échelle, nouveaux ou existants, commercialement et économiquement viables, situés à Oman.. Le Fonds consacrera également 7 % de son capital au financement des petites et moyennes entreprises (PME), et les 3 % restants seront investis dans des start-ups.

Le Future Fund Oman est conçu de façon à s'associer à diverses catégories d'investisseurs, notamment des entités du secteur privé, des propriétaires d'entreprises, des investisseurs étrangers, des PME et des start-ups.. Le fonds cherchera à investir dans divers secteurs, en mettant l'accent sur huit secteurs essentiels : le tourisme, l'industrie manufacturière, les énergies vertes, la pêche, l'agriculture, les ports et la logistique, l'exploitation minière et les technologies de l'information et de la communication. L'objectif est de redynamiser ces secteurs vitaux et de contribuer de manière significative aux objectifs économiques plus larges du Sultanat d'Oman. Compte tenu de son rôle dans la diversification de l'économie, le fonds ne cherchera pas à investir dans des projets pétroliers, gaziers ou immobiliers.

Son Excellence Abdulsalam Al Murshidi, président de l'OIA, a souligné que le Fonds agit comme un catalyseur de la diversification économique et est un partenaire fiable pour les investisseurs du monde entier. De plus, il met l'accent sur l'autonomisation du secteur privé, l'attraction des IDE, l'autonomisation des PME et la promotion du capital de risque.

Les investisseurs intéressés peuvent postuler directement https://futurefund.om/futurefund/ pour un accès facile aux informations de financement. Créez un compte, répondez aux questions et soumettez le formulaire d'opportunité d'investissement pour examen. L'examen de la demande peut prendre jusqu'à trois mois, avec des mises à jour régulières de son état d'avancement. Les documents requis varient selon la phase et la nature du projet.

Le Fonds respectera les normes de qualité de l'OIA, qui ont déjà permis à l'Autorité d'occuper la deuxième place mondiale dans l'indice de gouvernance et de développement durable entre 2022 et 2023. Dirigé par un comité d'investissement et un comité consultatif, le Fonds veille à son alignement stratégique sur des objectifs économiques plus larges tout en supervisant les décisions d'investissement.