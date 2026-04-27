OneLayer startet das „Sentry"-Partnerprogramm, um Zero-Trust-Sicherheit auf private Mobilfunknetze auszuweiten

Das Programm zertifiziert führende private Netzwerkintegratoren und Sicherheitsanbieter für die Bereitstellung von Zero-Trust-Netzwerkzugangssicherheit, automatisiertem Geräte-Onboarding und Managed Services in großem Maßstab

BOSTON, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, der Marktführer im Bereich der Verwaltung privater LTE-/5G-Infrastrukturen und der Zero-Trust-Sicherheit, gab heute den Start des „Sentry Partner Program" bekannt, einer offiziellen Vertriebsinitiative, die spezialisierte Integratoren für private Funknetze und Sicherheitslösungen zertifiziert, um Unternehmenskunden Zero-Trust-Netzwerkzugangssicherheit, automatisierte Geräteeinbindung und Managed Services anzubieten. Zu den Gründungspartnern von Sentry gehören Burns & McDonnell, DFND Security, Future Technologies Ventures (FTV), Heddian, Industrial Networking Solutions (INS), Logicalis, MCA, STEP CG, und WWT, Unternehmen mit fundierter Expertise im Bereich privater Funkinfrastruktur und der Integration von Sicherheitssystemen für Unternehmen.

Unternehmen, die private LTE- und 5G-Netzwerke betreiben, sowie solche, die in privaten APN-Umgebungen mit mehreren Netzbetreibern tätig sind, stehen vor Herausforderungen hinsichtlich der Gerätetransparenz und -sicherheit, für deren Lösung herkömmliche IT-Tools nicht ausgelegt sind. Sentry-zertifizierte Partner sind in der Lage, Zero-Trust-Netzwerkzugangssicherheit, automatisierte SIM-Bereitstellung zur Senkung der Bereitstellungskosten und konsolidierte Transparenz über alle Carrier-Bereitstellungen hinweg von einer einzigen Verwaltungsplattform aus bereitzustellen.

„Kunden von Mobilfunk-APNs hatten bisher Schwierigkeiten, Geräte zu identifizieren und zu sichern, die über mehrere Carrier hinweg genutzt werden", sagte Tyler Larkin, General Manager of Cellular Networking Solutions bei MCA. „Die Plattform von OneLayer bietet eine zentrale Übersicht, um Richtlinien universell zu überwachen und durchzusetzen."

Sentry-Partner erhalten eine Vertriebsstruktur, die sowohl die Akquise von Geschäften als auch die langfristige Kundenbindung unterstützt. Zu den Vorteilen gehören der kostenlose Zugang zu OneLayer Scout für Standortgutachten und Geräteinventare vor der Bereitstellung, Marktentwicklungsfonds, SPIF-Anreize und Margen für die Registrierung von Geschäften. Das Programm bietet außerdem Vertriebs- und technische Zertifizierungen für Partner, die in den Aufbau von Kompetenzen beim Verkauf und der Bereitstellung von OneLayer-Lösungen investiert haben. OneLayer arbeitet mit einer Vielzahl von Anbietern privater Mobilfunk-Ökosysteme zusammen, darunter Ericsson, Nokia, Cisco, HPE Athonet, Druid, Celona, Digi, Palo Alto Networks, Fortinet, ServiceNow und andere.

„Versorgungsnetze sind kritische Kommunikationsinfrastruktur, und die Anforderungen an Gerätetransparenz und -sicherheit in diesen Umgebungen waren noch nie so hoch", sagte Joe Walsh, CEO von Heddian. „OneLayer gibt Versorgungsunternehmen die Kontrolle und den Einblick, die sie benötigen, um jedes Gerät in ihren privaten und Carrier-APN-Netzwerken zu verwalten und zu sichern, und das Sentry-Programm bietet uns die Struktur, dies in großem Maßstab zu realisieren."

„Unternehmen stellen private Mobilfunknetze in beispiellosem Umfang bereit, und die Partner, die diese Bereitstellungen unterstützen, entscheiden darüber, ob diese Netzwerke sicher, transparent und betriebssicher sind", sagte Dave Mor, CEO von OneLayer. „Das Sentry-Programm ist unser Bekenntnis, diesen Partnern die Tools, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Zertifizierung zu bieten, die sie benötigen, um hochwertige Lösungen rund um die Sicherheit privater Mobilfunknetze aufzubauen."

„Burns & McDonnell hat aktiv an einer der schwierigen, aber bisher wenig beachteten Herausforderungen beim Aufbau eines privaten Mobilfunknetzes gearbeitet: Low-Touch-Provisioning", sagte Daniel Bayouth, PE, Director of Networks & Wireless, Burns & McDonnell. „OneLayer wird eine entscheidende Rolle spielen, die Zusammenarbeit war fantastisch."

„Private Mobilfunknetze entwickeln sich rasant, und unsere Kunden benötigen Lösungen, die Konnektivität mit Sicherheit und operativer Kontrolle verbinden", sagte Bob Olwig, Executive Vice President of Global Partner Alliances von World Wide Technology. „Das Sentry-Programm bietet uns einen strukturierten Weg, diese Fähigkeiten für unsere Kunden aufzubauen und zu skalieren."

„Private Mobilfunk- und Carrier-APN-Implementierungen spielen eine immer zentralere Rolle für die Betriebsabläufe unserer Unternehmenskunden, doch die Transparenz und Sicherheit in diesen Umgebungen ist nach wie vor eine Lücke", sagte Christopher Mahar, CEO der CID Group. „OneLayer schließt diese Lücke auf eine Weise, die genau den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht, und das Sentry-Programm bietet uns einen klaren, unterstützten Weg, dies zu realisieren."

„Private Mobilfunkimplementierungen werden immer komplexer, und unsere Kunden erwarten von uns, dass wir neben Konnektivität auch Sicherheit und Transparenz bieten", sagte Peter Cappiello, CEO von Future Technologies Venture. „OneLayer ist eine natürliche Erweiterung dessen, was wir bereits auf den Markt bringen, und stärkt unsere Fähigkeit, vertrauenswürdige End-to-End-Lösungen bereitzustellen."

„Da private Mobilfunknetze zunehmend in groß angelegten, komplexen Unternehmensimplementierungen zum Einsatz kommen, haben sich die Anforderungen verschoben. Konnektivität ist eine Grundvoraussetzung – Sicherheit und Gerätetransparenz müssen bereits im Netzwerk integriert sein", sagte Ed Walton, CEO von STEP CG. „OneLayer erfüllt diesen Standard, und das Sentry-Programm ermöglicht es uns, es in jeder Kundenumgebung zu implementieren."

Programmleitung

Das Channel-Programm von OneLayer wird von Trevor Failor, Director of Strategic Alliances, geleitet, einem Cybersicherheits-Veteranen mit umfassender Erfahrung in der Markteinführung von Unternehmenssicherheitslösungen. Die technische Programmleitung liegt bei Ray Clounch, Channel Technical Director, dessen Hintergrund sich über private Mobilfunkarchitekturen und groß angelegte Implementierungen erstreckt.

Dem Programm beitreten

Private Funk- und Sicherheitsintegratoren, die am Sentry-Partnerprogramm teilnehmen möchten, können sich unter www.onelayer.com/partners/ bewerben.

Informationen zu OneLayer

OneLayer bietet fortschrittliches Asset-Management, Operational Intelligence und Zero-Trust-Sicherheit für private LTE-/5G- und private APN-Netzwerke. Dank dieser Technologie können Unternehmen mobilfunkverbundene Geräte sowohl in privaten als auch in Netzbetreiberumgebungen verwalten und sichern, ohne dass dafür Fachwissen im Bereich Mobilfunk erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.onelayer.com.

Medienkontakt

Mor Ben-Horin

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