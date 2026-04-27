OneLayer lance le programme de partenariat Sentry afin d'étendre la sécurité confiance zéro aux réseaux cellulaires privés

Le programme certifie les principaux intégrateurs privés de technologie sans fil et de sécurité pour offrir une sécurité d'accès réseau confiance zéro, une intégration automatisée des appareils et des services gérés à grande échelle

BOSTON, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, leader de la gestion des actifs LTE/5G privés et de la sécurité confiance zéro, annonce aujourd'hui le lancement du Sentry Partner Program, une initiative de distribution officielle certifiant les intégrateurs spécialisés dans la sécurité et le sans-fil privé pour fournir une sécurité confiance zéro d'accès réseau, une intégration automatisée des appareils et des services gérés aux entreprises clientes. Les partenaires fondateurs de Sentry sont Burns & McDonnell, DFND Security, Future Technologies Ventures (FTV), Heddian, Industrial Networking Solutions (INS), Logicalis, MCA, STEP CG et WWT, des sociétés ayant une expertise reconnue en matière d'infrastructure sans fil privée et d'intégration de systèmes de sécurité d'entreprise.

Les entreprises qui exploitent des réseaux LTE et 5G privés, ainsi que celles qui opèrent dans des environnements APN privés multi-opérateurs, sont confrontées à des défis de visibilité et de sécurité des appareils que les outils informatiques traditionnels n'ont pas été conçus pour résoudre. Les partenaires certifiés Sentry sont équipés pour offrir une sécurité d'accès au réseau confiance zéro, un provisionnement SIM automatisé pour réduire les coûts de déploiement et une visibilité consolidée sur tous les déploiements des opérateurs à partir d'une plateforme de gestion unique.

« Les clients d'APN cellulaires avaient du mal à identifier et à sécuriser les appareils utilisés par plusieurs opérateurs », déclare Tyler Larkin, directeur général des solutions de réseaux cellulaires chez MCA. « La plateforme de OneLayer offre un cadre unique pour contrôler et appliquer les politiques de manière universelle.

Les partenaires de Sentry bénéficient d'une structure commerciale conçue pour favoriser à la fois la signature de contrats et la fidélisation à long terme. Les avantages comprennent l'accès gratuit à OneLayer Scout pour les études de prédéploiement et les inventaires d'appareils, les fonds de développement du marché, les incitatifs SPIF et les marges d'enregistrement des transactions. Le programme propose également des certifications commerciales et techniques pour les partenaires qui ont investi dans le développement de leurs compétences en matière de vente et de déploiement des solutions OneLayer. OneLayer interagit avec un large éventail de fournisseurs d'écosystèmes cellulaires privés, notamment Ericsson, Nokia, Cisco, HPE Athonet, Druid, Celona, Digi, Palo Alto Networks, Fortinet et ServiceNow.

« Les réseaux d'utilité publique sont des infrastructures de communication critiques, et les enjeux liés à la visibilité et à la sécurité des appareils dans ces environnements n'ont jamais été aussi importants », déclare Joe Walsh, CEO d'Heddian. « OneLayer donne aux services publics le contrôle et la vision dont ils ont besoin pour gérer et sécuriser chaque appareil sur leurs réseaux APN privés et d'opérateurs, et le programme Sentry nous donne la structure nécessaire pour le faire à grande échelle. »

« Les entreprises déploient des réseaux cellulaires privés à une échelle sans précédent, et les partenaires qui soutiennent ces déploiements déterminent si ces réseaux sont sécurisés, visibles et sains d'un point de vue opérationnel », déclaré Dave Mor, CEO de OneLayer. « Le programme Sentry est notre engagement à donner à ces partenaires les outils, l'économie et la certification dont ils ont besoin pour mettre en place des pratiques de grande valeur dans le domaine de la sécurité cellulaire privée. »

« Burns & McDonnell a travaillé activement sur l'un des défis les plus difficiles, et pourtant invisible, de la mise en place d'un réseau cellulaire privé : le provisionnement à faible intervention », déclare Daniel Bayouth, PE, directeur des réseaux et de la téléphonie sans fil, Burns & McDonnell. « OneLayer jouera un rôle essentiel, la collaboration a été fantastique. »

« Le cellulaire privé évolue rapidement et nos clients ont besoin de solutions qui combinent la connectivité avec la sécurité et le contrôle opérationnel », déclare Bob Olwig, vice-président exécutif des alliances avec les partenaires mondiaux de World Wide Technology. « Le programme Sentry nous offre une voie structurée pour construire et développer cette capacité pour nos clients. »

« Les déploiements d'APN cellulaires privés et d'opérateurs sont de plus en plus essentiels au fonctionnement de nos entreprises clientes, mais la visibilité et la sécurité dans ces environnements sont restées une lacune persistante », déclare Christopher Mahar, CEO de CID Group. « OneLayer comble cette lacune d'une manière qui correspond directement aux besoins de nos clients, et le programme Sentry nous offre une voie claire et soutenue pour y parvenir. »

« Les déploiements de téléphones cellulaires privés sont de plus en plus complexes et nos clients attendent de nous que nous fournissions la sécurité et la visibilité en même temps que la connectivité », déclare Peter Cappiello, CEO de Future Technologies Venture. « OneLayer est une extension naturelle de ce que nous proposons déjà sur le marché, ce qui renforce notre capacité à fournir des solutions fiables de bout en bout. »

« Alors que le cellulaire privé s'oriente vers des déploiements d'entreprise complexes et à grande échelle, le vent a tourné. La connectivité est un enjeu de taille - la sécurité et la visibilité des appareils doivent faire partie intégrante du réseau », déclare Ed Walton, CEO de STEP CG. « OneLayer répond à cette norme et le programme Sentry nous permet de l'opérationnaliser dans tout environnement client. »

Équipe de direction du programme

Le programme de distribution de OneLayer est dirigé par Trevor Failor, directeur des alliances stratégiques, un vétéran de la cybersécurité qui possède une vaste expérience de la commercialisation de la sécurité d'entreprise. La direction du programme technique est assurée par Ray Clounch, directeur technique de la distribution, dont l'expérience couvre l'architecture sans fil privée et le déploiement à grande échelle.

Rejoignez le programme

Les intégrateurs privés de technologie sans fil et de sécurité souhaitant rejoindre le programme de partenariat de Sentry peuvent poser leur candidature à l'adresse suivante : www.onelayer.com/partners/.

À propos de OneLayer

OneLayer offre une gestion avancée des actifs, une intelligence opérationnelle et une sécurité confiance zéro pour les réseaux privés LTE/5G et APN. Sa technologie permet aux entreprises de gérer et de sécuriser les appareils connectés aux réseaux cellulaires dans les environnements privés et des opérateurs, sans avoir besoin d'une expertise en matière de téléphonie cellulaire. Pour plus d'informations, consultez le site www.onelayer.com.

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Mor Ben-Horin

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