OneWeb schließt seine „Five to 50"-Mission ab, um Regionen nördlich des 50. Breitengrades abzudecken, darunter Großbritannien, Kanada, Alaska und die arktische Region

Service-Demonstrationen werden in diesem Sommer an mehreren Schlüsselstandorten - einschließlich Alaska und Kanada - beginnen, während OneWeb sich auf den kommerziellen Service in den nächsten sechs Monaten vorbereitet. Das Unternehmen bietet Konnektivitätsdienste der Enterprise-Klasse an und hat bereits Vertriebspartnerschaften in verschiedenen Branchen und Unternehmen bekannt gegeben, darunter mit BT, ROCK Network, AST Group, PDI, Alaska Communications und anderen, da OneWeb seine globalen Möglichkeiten ausbaut. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Telekommunikationsanbietern, ISPs und Regierungen auf der ganzen Welt zusammen, um seine Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsdienste mit niedriger Latenz anzubieten und sieht eine wachsende Nachfrage nach neuen Lösungen, um die am schwersten zu erreichenden Orte zu verbinden.

Der Start der neuesten 36 Satelliten wurde von Arianespace vom Vostochny Cosmodrom aus durchgeführt. Der Start erfolgte am 1. Juli um 13:48 Uhr BST. Die OneWeb-Satelliten trennten sich von der Rakete und wurden in 9 Chargen über einen Zeitraum von 3 Stunden und 52 Minuten ausgesetzt, wobei die Signalerfassung auf allen 36 Satelliten bestätigt wurde.

Der Premierminister des Vereinigten Königreichs, der Ehrenwerte Boris Johnson, MP, sagte: „Dieser jüngste Start von OneWeb-Satelliten wird im Laufe dieses Jahres die gesamte nördliche Hemisphäre mit Hochgeschwindigkeits-Breitband versorgen und damit auch die Konnektivität in den entlegensten Teilen Großbritanniens verbessern.

Mit der Unterstützung der britischen Regierung beweist OneWeb, was möglich ist, wenn öffentliche und private Investitionen zusammenkommen, und bringt Großbritannien an die Spitze der neuesten Technologien, eröffnet neue Märkte und verändert letztlich das Leben von Menschen auf der ganzen Welt."

Sunil Bharti Mittal, Gründer und Vorsitzender von Bharti Enterprises, Executive Chairman von OneWeb, sagte: „Der heutige bedeutsame Meilenstein zeigt, dass OneWeb nun führend in der LEO-Breitbandkonnektivität ist und eine Vielzahl von Interessengruppen in der gesamten nördlichen Hemisphäre bedient. Diese fünfte Markteinführung inmitten der beispiellosen globalen Pandemie ist wirklich bemerkenswert, und ich gratuliere dem Managementteam und den anderen Aktionären zu diesem Erfolg.

Die Verdoppelung der Investition von Bharti Anfang dieser Woche ist ein Beleg für das Engagement für die Mission von OneWeb. Wir freuen uns nun auf das nächste Kapitel in der Geschichte von OneWeb, indem wir das Unternehmen in weniger als sechs Monaten auf den kommerziellen Betrieb vorbereiten, um unsere globalen Konnektivitätslösungen an Gemeinden auf der ganzen Welt zu liefern."

Der Ehrenwerte Kwasi Kwarteng, MP, Secretary of State, BEIS, fügte hinzu: „Der heutige Start ist ein aufregender Meilenstein bei der Versorgung einiger der abgelegensten Orte der Welt mit schnellem, von Großbritannien unterstütztem Breitband - weniger als ein Jahr, nachdem die Investitionen der britischen Regierung dies möglich gemacht haben. Mit einer weiteren erfolgreichen Mission können die Menschen in Großbritannien stolz darauf sein, dass dieses Land im Zentrum der neuesten Fortschritte in der Kleinsatellitentechnologie steht.

Die Abdeckung der nördlichen Hemisphäre durch OneWeb bringt Großbritannien an die Spitze der neuesten Entwicklungen in der Low Earth Orbit-Technologie, und wir werden die einzigartige Position des Unternehmens in diesem wachsenden Markt nutzen, um eine starke heimische Raumfahrtindustrie aufzubauen und unseren Status als globale Wissenschafts- und Technologie-Supermacht zu festigen."

Neil Masterson, CEO von OneWeb, sagte: „Dies ist ein wahrhaft historischer Moment für OneWeb, der Höhepunkt monatelanger positiver Impulse in unserem ‚Five to 50'-Programm, erhöhter Investitionen unserer globalen Partner und des schnellen Onboardings neuer Kunden. Wir freuen uns unglaublich, dass wir nun damit beginnen können, Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenzzeit zuerst in Großbritannien und der Arktis bereitzustellen, und dass unser Netzwerk in den kommenden Monaten weiter ausgebaut wird, um einen globalen Service zu bieten. Wir danken all unseren unglaublichen Partnern, die uns auf dieser Reise begleitet haben und maßgeblich dazu beitragen, dass die Mission von OneWeb ein Erfolg wird."

