A OneWeb completa sua missão "Cinco a 50" de cobrir as regiões ao norte de 50 graus de Latitude, incluindo o Reino Unido, Canadá, Alasca e Região Ártica

As demonstrações de serviços começarão neste verão em vários localizações importantes, incluindo o Alasca e o Canadá, enquanto a OneWeb se prepara para o serviço comercial nos próximos seis meses. Oferecendo serviços de conectividade a nível corporativo, a empresa já anunciou parcerias de distribuição em vários setores e empresas, incluindo BT, ROCK Network, AST Group, PDI, Alasca Communications e outros, à medida que a OneWeb expande seus recursos globais. A empresa mantém a interação com provedores de telecomunicações, ISPs e governos em todo o mundo para oferecer seus serviços de conectividade de baixa latência e alta velocidade e vê a crescente demanda por novas soluções para conectar os lugares mais remotos.

O lançamento dos mais recentes 36 satélites foi conduzido pela Arianespace do Vostochny Cosmodrom. O lançamento aconteceu em 1 de julho, às 13:48 BST. Os satélites da OneWeb se separaram do foguete e foram distribuídos em 9 lotes em um período de 3 horas e 52 minutos com a confirmação de aquisição do sinal em todos os 36 satélites.

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, o Hon. Boris Johnson, membro do parlamento, disse: "Este último lançamento dos satélites OneWeb colocará banda larga de alta velocidade ao alcance de todo o hemisfério Norte ainda este ano, incluindo a melhoria da conectividade nas partes mais remotas do Reino Unido.

"Apoiada pelo Governo Britânico, a OneWeb prova o que é viável quando o investimento público e privado se unem, colocando o Reino Unido na vanguarda das mais recentes tecnologias, abrindo novos mercados e, em última análise, transformando a vida das pessoas em todo o mundo."

Sunil Bharti Mittal, fundador e presidente da Bharti Enterprises, presidente executivo da OneWeb, disse: "o marco importante de hoje demonstra que a OneWeb agora é líder em conectividade de banda larga LEO, atendendo a uma ampla gama de partes interessadas em todo o hemisfério norte. Este quinto lançamento em meio à pandemia global sem precedentes é realmente notável e parabenizo a equipe de gestão e os colegas acionistas pelo sucesso.

"A duplicação do investimento de Bharti no início desta semana é uma demonstração do comprometimento com a missão da OneWeb. Esperamos agora o próximo capítulo da história da OneWeb, preparando a empresa para comercializar o serviço em menos de seis meses para oferecer nossas soluções de conectividade global às comunidades em todo o mundo."

O o Hon. Kwasi Kwarteng, membro do parlamento, Secretário de Estado, BEIS, acrescentou: "O lançamento de hoje é um emocionante marco no provimento de alguns dos locais mais remotos do mundo com banda larga baseada no Reino Unido, a menos de um ano desde sua viabilização, através do investimento do Governo Britânico. Com mais uma missão de sucesso, o povo do Reino Unido pode orgulhar-se de que seu país está no centro dos últimos avanços em tecnologia de pequenos satélites.

"A cobertura da OneWeb em todo o hemisfério Norte atual coloca o Reino Unido à frente dos últimos desenvolvimentos em tecnologia de baixa órbita terrestre, e vamos aproveitar a posição única da empresa neste mercado crescente para construir um forte setor espacial interno e consolidar nosso status como uma superpotência global de ciência e tecnologia."

Neil Masterson, o CEO da OneWeb, disse: "Este é um momento verdadeiramente histórico para a OneWeb, o ápice de meses de impulso positivo em nosso programa "Cinco a 50", maior investimento de nossos parceiros globais e a integração rápida de novos clientes. Estamos incrivelmente entusiasmados com o início da oferta de conectividade de alta velocidade e baixa latência primeiramente para o Reino Unido e para a região do Ártico e ver nossa escala de rede nos próximos meses à medida que continuamos a construção do serviço global. Agradecemos a todos os nossos incríveis parceiros, que estiveram conosco nesta jornada e são fundamentais para tornar a missão da OneWeb um sucesso."

