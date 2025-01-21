OnScent 在 2025 年 Cosmoprof Miami 展覽推出 Acerola Cherry Ferment™ 護膚創新產品

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OnScent

Jan 21, 2025, 06:00 ET

邁阿密2025年1月21日 /美通社/ -- OnScent 將於 1 月 21-23 日在邁阿密海灘會議中心舉行的 Cosmoprof 2025 展覽會上，重點展示其最新的天然肌膚彈性突破產品 Acerola Cherry Ferment™。

什麼是 Acerola Cherry Ferment™？
Acerola 櫻桃是一種熱帶常綠灌木，原產於西半球地區。Acerola 櫻桃是公認的超級水果，維他命 C 含量非常高，對維持健康和年輕的皮膚至關重要。

隨著 Acerola Cherry Ferment™ 的上市，OnScent 利用植物乳桿菌 (Lactobacillus plantarum) 的力量，釋放這種超級水果的營養效益，並將其用於肌膚護理。

OnScent 行政總裁 Achim Daub 分享：「透過與領先品牌的初步介紹，這些品牌對 Acerola Cherry Ferment™ 如何成為新一代的天然肌膚和頭髮保養成份深感興趣。

應用與優點包括：

  • 抗糖化： 在 28 天內抑制糖化形成達 36%。
  • 皮膚和頭髮護理： 改善皮膚彈性，增強自然光澤。
  • 含豐富抗氧化劑： 提供強大的保護，抵禦環境壓力。

OnScent 的 Acerola Cherry Ferment™ 符合環保美容解決方案的最高標準。此成份通過 ISO 16128 認證，並確認為可持續和純素食。

Cosmoprof 2025
歡迎蒞臨 Cosmoprof 2025 的 137 號攤位，與 OnScent 團隊交流一番。探索突破性的 Acerola Cherry Ferment™，OnScent 的專家將分享其優點、應用及合作潛力。能夠接觸並探索這美容界的創新突破，大好機會，萬勿錯過。

About OnScent
OnScent (www.onscent.com) 是 Riverside Microcap Fund (RMCF) 的實體。OnScent 設計和製造精緻香料、個人護理、空氣護理、家庭護理和商業香氛產品的香料和天然化妝品解決方案。OnScent 的抱負是通過顛覆性思維、不懈的創新和創造力，以及對卓越執行和客戶成功的無比專注，推動香水產業向前邁進。有關更多資訊，請瀏覽https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4343764-1&h=109038118&u=http%3A%2F%2Fwww.onscent.com%2F&a=%C2%A0www.onscent.com

傳媒聯絡：
OnScent | 行銷總監 Chris Fuentes |電郵：[email protected] | 電話：203.482.9209 | 地址：433 Hackensack Avenue, Suite 600, Hackensack, NJ 07601

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