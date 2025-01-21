OnScent在Cosmoprof Miami 2025推出Acerola Cherry Ferment™护肤创新产品

随着Acerola Cherry Ferment™的首次亮相， OnScent凭借 植物乳杆菌专有菌株的力量，解锁了这种超级水果在局部应用中的营养价值。

“通过与领先的品牌进行初步展示，我们对Acerola Cherry Ferment™如何成为下一代天然皮肤和护发成分产生了浓厚的兴趣。” OnScent首席执行官Achim Daub分享道。

应用和优势包括：

抗糖化益处： 在28天内抑制糖化形成36%。

在28天内抑制糖化形成36%。 皮肤和头发护理： 改善皮肤弹性，增强自然光泽。

改善皮肤弹性，增强自然光泽。 富含抗氧化剂： 针对环境压力提供强有力的保护。

OnScent的Acerola Cherry Ferment™符合环保美容解决方案的最高标准。 它通过了ISO 16128认证，并被确认为可持续和纯素食。

Cosmoprof 2025

在Cosmoprof 2025的137号展位加入OnScent团队。 了解开创性的Acerola Cherry Ferment™ ， OnScent的专家将分享有关其优势、应用和协作潜力的见解。 千万不要错过这个连接和探索这种新颖的美容创新的机会。

关于OnScent

OnScent ( www.onscent.com ) 是一家Riverside Microcap Fund (RMCF)实体。 OnScent设计和制造用于精致香水、个人护理、空气护理、家庭护理和商业香味产品的香水和天然化妆品解决方案。 OnScent的目标是通过颠覆性思维、不懈的创新和创造力，以及对卓越执行和客户成功的无与伦比的关注，推动香水行业向前发展。 如需了解更多信息，请访问 www.onscent.com 。

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OnScent |首席营销官Chris Fuentes | E: [email protected] |电话： 203.482.9209 O: 433 Hackensack Avenue, Suite 600, Hackensack, NJ 07601

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