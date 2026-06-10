Optro annonce une solution de gestion de la continuité des activités pour aligner les processus métier critiques sur les données GRC, pour une véritable résilience opérationnelle

Une solution de gestion de la continuité des activités (GCA) est lancée alors que de nouvelles données révèlent que plus de la moitié des dirigeants surestiment leur capacité à se rétablir suite à une interruption de leurs activités.

LONDRES, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme GRC activée par l'IA permettant aux entreprises de transformer les risques en opportunités, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution de gestion de la continuité des activités (GCA), conçue pour aider ses clients à garantir la continuité des fonctions et processus métier critiques, tels que le traitement de la paie, les opérations de sécurité et le service client, pendant et immédiatement après une interruption. L'annonce a été faite à l'occasion de CRX EMEA, la principale conférence mondiale d'Optro destinée à ses clients, qui s'est tenue à Londres.

Optro a également publié aujourd'hui son rapport de données « When business continuity fails » (Quand la continuité des affaires fait défaut). Ce rapport, qui s'appuie sur une enquête menée auprès de plus de 500 responsables de l'audit, de la gestion des risques, de la conformité et de la continuité des activités en Amérique du Nord et dans la région EMEA, révèle que la confiance est de loin supérieure aux performances : 92 % des dirigeants se disent confiants quant à leur capacité à atteindre leurs objectifs de reprise, cependant parmi les 76 % qui ont été confrontés à une perturbation causée par un tiers au cours des deux dernières années, moins de la moitié ont atteint leurs objectifs. Quatre de ces incidents sur dix coûtent aux entreprises 1 million de dollars ou plus. La solution GCA d'Optro a été conçue pour combler cette lacune et renforcer la résilience en aidant les organisations à :

Acquérir une vision interfonctionnelle : cartographie des principaux processus métier, ainsi que leurs dépendances, leurs responsables, leurs fournisseurs et les risques associés, dans une vue unique au sein de la plateforme Optro.

cartographie des principaux processus métier, ainsi que leurs dépendances, leurs responsables, leurs fournisseurs et les risques associés, dans une vue unique au sein de la plateforme Optro. Création de plans toujours à jour : connexion des plans aux processus pour remplir automatiquement les niveaux de criticité, les objectifs de temps de reprise et les objectifs de point de reprise, avec une mise à jour en temps réel à mesure que les évaluations évoluent.

connexion des plans aux processus pour remplir automatiquement les niveaux de criticité, les objectifs de temps de reprise et les objectifs de point de reprise, avec une mise à jour en temps réel à mesure que les évaluations évoluent. Simulation des perturbations réelles : liaison directe des exercices théoriques aux plans de continuité des activités et intégration automatique de tous les processus et dépendances associés pour obtenir une vue d'ensemble complète.

« Nous pensons que la solution GCA d'Optro nous permettra de combler le fossé entre la gestion des risques et la réponse opérationnelle », a déclaré Kate Marechal, directrice des risques opérationnels et des services de gestion des risques chez Shawbrook Bank. « En disposant d'une vue d'ensemble de nos processus opérationnels au sein de la même plateforme que celle que nous utilisons pour l'audit, la gestion des risques et la conformité, nous devrions être en mesure de mieux cerner les éléments essentiels à notre activité, d'anticiper les perturbations susceptibles d'avoir un impact significatif sur notre entreprise et de tester ces plans afin de remédier aux problèmes avant qu'une perturbation ne se produise. »

« La plupart des entreprises ont confiance dans leurs plans de continuité tels qu'ils sont définis sur le papier, mais lorsqu'une perturbation réelle a lieu, moins de la moitié d'entre elles parviennent à atteindre leurs objectifs », a déclaré Happy Wang, directeur des produits et des technologies chez Optro. « Grâce à notre solution de gestion de la continuité des activités (GCA), nos clients pourront intégrer de manière transparente leurs programmes de continuité des activités à leurs données d'audit, de gestion des risques et de conformité, ce qui leur fournira les informations GRC nécessaires pour passer d'un reporting statique à une stratégie proactive et à une véritable résilience opérationnelle. »

Pour découvrir la nouvelle solution BCM d'Optro en action, allez dès aujourd'hui au stand de démonstration du salon CRX EMEA à Londres. Pour en savoir plus sur la manière dont Optro transforme les risques en opportunités grâce à sa plateforme GRC basée sur l'IA, ou pour télécharger le rapport complet, veuillez consulter Optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

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