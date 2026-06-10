Optro kündigt Business Continuity Management an, um kritische Geschäftsprozesse mit GRC-Intelligenz abzustimmen und so echte operative Resilienz zu erreichen

Die BCM-Lösung wird vor dem Hintergrund neuer Daten vorgestellt, die zeigen, dass mehr als die Hälfte der Führungskräfte ihre Fähigkeit zur Wiederherstellung des Betriebs nach einer Störung überschätzt.

LONDON, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Optro (ehemals AuditBoard), die führende KI-gestützte GRC-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Chancen zu verwandeln, hat heute seine Business Continuity Management (BCM)-Lösung vorgestellt. Diese wurde entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, die Aufrechterhaltung kritischer Geschäftsfunktionen und -prozesse wie Gehaltsabrechnung, Sicherheitsmaßnahmen und Kundensupport während und unmittelbar nach einer Störung sicherzustellen. Die Ankündigung erfolgte auf der CRX EMEA, der weltweit führenden Kundenkonferenz von Optro, in London.

Optro hat heute zudem seinen Datenbericht mit dem Titel „When business continuity fails" (Wenn die Geschäftskontinuität versagt) veröffentlicht. Der Bericht, der auf einer Umfrage unter mehr als 500 Führungskräften aus den Bereichen Audit, Risiko, Compliance und BCM in Nordamerika und der EMEA-Region basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass das Selbstvertrauen die tatsächliche Leistung bei weitem übertrifft: 92 Prozent der Führungskräfte geben an, zuversichtlich zu sein, dass sie die Wiederherstellungsziele erreichen können; doch von den 76 Prozent, die in den letzten zwei Jahren mit einer Störung durch Dritte konfrontiert waren, hat weniger als die Hälfte diese Ziele tatsächlich erreicht. Vier von zehn dieser Störungen verursachen Kosten von 1 Million US-Dollar oder mehr für die Unternehmen. Die BCM-Lösung von Optro wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zu stärken, indem sie ihnen hilft:

Funktionsübergreifende Zusammenhänge zu verstehen: Wichtige Geschäftsprozesse mit den jeweiligen Abhängigkeiten, Verantwortlichen, Lieferanten und relevanten Risiken in einer einzigen Ansicht auf der Optro-Plattform darstellen.

Wichtige Geschäftsprozesse mit den jeweiligen Abhängigkeiten, Verantwortlichen, Lieferanten und relevanten Risiken in einer einzigen Ansicht auf der Optro-Plattform darstellen. Stets aktuelle Pläne zu erstellen: Pläne mit Prozessen verknüpfen, um Kritikalitätsbewertungen, Wiederherstellungszeitziele und Wiederherstellungspunktziele automatisch auszufüllen, wobei die Daten bei Änderungen der Bewertungen in Echtzeit aktualisiert werden.

Pläne mit Prozessen verknüpfen, um Kritikalitätsbewertungen, Wiederherstellungszeitziele und Wiederherstellungspunktziele automatisch auszufüllen, wobei die Daten bei Änderungen der Bewertungen in Echtzeit aktualisiert werden. Reale Störungen simulieren: Tabletop-Übungen direkt mit den Geschäftskontinuitätsplänen verknüpfen und alle damit verbundenen Prozesse und Abhängigkeiten automatisch einbeziehen, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der BCM-Lösung von Optro die Lücke zwischen Risikomanagement und operativer Reaktion schließen können", sagte Kate Marechal, Leiterin des Bereichs Operatives Risiko und Risikodienstleistungen bei der Shawbrook Bank. „Indem wir auf derselben Plattform, die wir für Audit, Risikomanagement und Compliance nutzen, einen einheitlichen Überblick über unsere Geschäftsprozesse gewinnen, können wir besser verstehen, was für unseren Betrieb entscheidend ist, Vorkehrungen für Störungen treffen, die sich erheblich auf unser Geschäft auswirken könnten, und diese Pläne testen, um Probleme zu beheben, bevor es zu einer Störung kommt."

„Die meisten Unternehmen sind von den auf Papier festgehaltenen Notfallplänen überzeugt, doch wenn es tatsächlich zu einer Störung kommt, erreichen weniger als die Hälfte ihre Ziele", sagte Happy Wang, Leiterin Produkt- und Technologieentwicklung bei Optro. „Mit unserer BCM-Lösung werden Kunden in der Lage sein, ihre Business-Continuity-Programme nahtlos mit ihren Audit-, Risiko- und Compliance-Daten zu verknüpfen und so die erforderlichen GRC-Informationen zu erhalten, um über das statische Berichtswesen hinaus zu einer proaktiven Strategie und echter operativer Widerstandsfähigkeit zu gelangen."

Wenn Sie die neue BCM-Lösung von Optro in Aktion erleben möchten, besuchen Sie noch heute unseren Demo-Stand auf der CRX EMEA in London. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Optro mithilfe seiner KI-gestützten GRC-Plattform Risiken in Chancen verwandelt, oder wenn Sie den vollständigen Bericht herunterladen möchten, besuchen Sie Optro.ai.

Informationen zu Optro

Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen umzuwandeln, indem es GRC durch ein agentenbasiertes Aktionssystem neu definiert. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf: optro.ai.

Kontakt:

Laura Groshans

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