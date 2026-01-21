Orion Innovation in der Analystenbewertung „Connected Product Engineering Services, Q4 2025" ausgezeichnet

ISELIN, New Jersey, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein führendes Unternehmen im Bereich daten- und KI-gestützte Softwareentwicklung, gab bekannt, dass es in The Forrester Wave™: Connected Product Engineering Services, Q4 2025 als einer der 12 bedeutendsten Anbieter bewertet wurde. Die Bewertung spiegelt für Orion seine Fähigkeiten in den Bereichen Software- und Embedded-Engineering, strenge Tests und Support für den gesamten Produktlebenszyklus wider.

Die Studie von Forrester unterstreicht die Komplexität vernetzter Produkte, die Spitzenleistungen in den Bereichen physisches Produktdesign, eingebettete Software, unterstützende Anwendungen und digitale Benutzererfahrung erfordern. Das Engineering-Modell von Orion ist speziell auf diese Anforderungen zugeschnitten und kombiniert praktische Lieferdisziplin mit einer skalierbaren globalen Präsenz.

„Die Anerkennung durch Forrester Wave bestätigt unseren Fokus auf die digitalen und eingebetteten Ebenen vernetzter Produkte", sagte Dmitry Oshmarin, CTO des Engineering Center of Innovation (COI), Orion Innovation. „Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Strategie in die Tat umzusetzen – indem wir zuverlässige Produkte entwickeln, die Markteinführung mit CI/CD und Automatisierung beschleunigen und die Leistung durch weltweiten Support während des gesamten Lebenszyklus aufrechterhalten."

Orion liefert eingebettete Software – von Baremetal und Treibern bis hin zu HMI – sowie unterstützende App-/Cloud-Lösungen, Datenplattformen und integrierte KI-Funktionen. Die Testreife umfasst Unit-, SIL- und HIL-Automatisierung, vollständig integriert in CI/CD-Pipelines. Nach der Bereitstellung nutzt der Tier-1–4-Kundensupport von Orion GenAI und RAG, um die Antwortgenauigkeit und die Lösungszeit zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter The Forrester Wave™: Connected Product Engineering Services, Q4 2025 report oder kontaktieren Sie Orion um ein Beratungsgespräch mit unserem Team zu vereinbaren.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation („Orion") bietet Lösungen der nächsten Generation in den Bereichen Daten, KI, Cloud und digitale Erfahrung und ermöglicht es Unternehmen, innovativ zu sein, zu skalieren und Zukunftstechnologien zu nutzen.

Mit fundiertem Fachwissen im Bereich Softwareentwicklung und einem tiefen Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen entwickeln wir datengesteuerte Produkte und Lösungen, die das Kundenerlebnis verbessern, das Wachstum beschleunigen und langfristigen Wert schaffen.

Das Team von Orion besteht aus mehr als 6.000 Mitarbeitern und ist in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC tätig. In Indien verfügt Orion über Lieferzentren in Mumbai, Kochi, Chennai, Coimbatore und Hyderabad. Weitere Informationen finden Sie unterorioninnovation.com.

Stellen Sie sich vor, was als Nächstes kommt. Bauen Sie, was wichtig ist.

