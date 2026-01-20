Orion Innovation reconnue dans les services d'ingénierie des produits connectés, évaluation des analystes pour le quatrième trimestre 2025

ISELIN, N.J., 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société d'ingénierie logicielle de premier plan axée sur les données et l'IA, a annoncé qu'elle a été évaluée parmi les 12 fournisseurs les plus importants de The Forrester Wave™ : Services d'ingénierie des produits connectés, 4e trimestre 2025. L'évaluation reflète les capacités d'Orion en matière d'ingénierie logicielle et intégrée, de tests rigoureux et de soutien au cycle de vie des produits connectés.

L'étude de Forrester souligne la complexité des produits connectés, qui exigent l'excellence dans la conception physique du produit, les logiciels intégrés, les applications de soutien et l'expérience de l'utilisateur numérique. Le modèle d'ingénierie d'Orion est spécialement conçu pour répondre à ces exigences, combinant une discipline de livraison pratique avec une empreinte mondiale évolutive.

« La reconnaissance par Forrester Wave valide notre intérêt pour les couches numériques et intégrées des produits connectés », a déclaré Dmitry Oshmarin, directeur technique du Centre d'innovation technique (COI) d'Orion Innovation. « Nous aidons nos clients à traduire leur stratégie en exécution - en concevant des produits fiables, en accélérant les mises en production grâce à CI/CD et à l'automatisation, et en maintenant les performances grâce à une assistance tout au long du cycle de vie à l'échelle mondiale. »

Orion fournit des logiciels embarqués - du bare-metal aux pilotes en passant par les IHM - ainsi que des solutions applicatives/cloud de soutien, des plateformes de données et des capacités d'IA intégrées. La maturité des tests s'étend à l'automatisation unitaire, SIL et HIL, entièrement intégrée aux pipelines CI/CD. Après le déploiement, le support client de niveau 1-4 d'Orion utilise GenAI et RAG pour améliorer la précision des réponses et le temps de résolution.

Pour en savoir plus, consultez The Forrester Wave™ : Services d'ingénierie des produits connectés, rapport du quatrième trimestre 2025 ou contactez Orion pour prendre rendez-vous avec notre équipe.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») fournit des solutions de nouvelle génération dans les domaines des données, de l'IA, du cloud et de l'expérience numérique, donnant aux organisations les moyens d'innover, d'évoluer et d'adopter les technologies du futur.

Avec une expertise approfondie en ingénierie logicielle et une forte compréhension des défis spécifiques à l'industrie, nous construisons des produits et des solutions axés sur les données qui améliorent les expériences des clients, accélèrent la croissance et génèrent de la valeur à long terme.

Grâce à une expertise approfondie en ingénierie logicielle et à une forte compréhension des défis spécifiques à l'industrie, nous construisons des produits et des solutions axés sur les données qui améliorent l'expérience des clients, accélèrent la croissance et génèrent de la valeur à long terme.

L'équipe d'Orion compte plus de 6 000 collaborateurs répartis entre les Amériques, la région EMEA et la région APAC. En Inde, Orion dispose de centres de livraison à Mumbai, Kochi, Chennai, Coimbatore et Hyderabad. Pour plus d'informations, consultez le siteorioninnovation.com.

Envisager l'avenir. Construire ce qui compte.

Forrester ne soutient aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service inclus dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de choisir les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque sur la base des évaluations incluses dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis donnés reflètent l'évaluation périodique et sont susceptibles d'être modifiés. Pour plus d'informations, lisez l'article sur l'objectivité de Forrester ici.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2195243/5725825/Orion_Innovation_Logo.jpg