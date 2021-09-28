Открылась Международная конференция по горному туризму и спорту на открытом воздухе - 2021

Кроме того, в целях содействия развитию первоклассной индустрии культурного туризма в китайской экономической зоне Западного треугольника (провинция Сычуань, провинция Гуйчжоу и город Чунцин), на церемонии открытия конференции представители органов, занимающихся вопросами культурного туризма в этих трех регионах, подписали соглашение о сотрудничестве и объявили об официальном создании Альянса по сотрудничеству в сфере культурного туризма в Западном треугольнике.

Это мероприятие привлекло широкое внимание зарубежных средств массовой информации и представителей торговых палат. Англоязычный рекламно-информационный сайт провинции Гуйчжоу — "Explore Best in Guizhou" («Откройте для себя лучшее в Гуйчжоу») — пригласил журналистов из ведущих китайских медиагрупп, включая People's Daily, China Media Group и huanqiu.com, а также зарубежных СМИ, включая PR Newswire, Polskie Radio, UK's CultureTrip, International Daily News, Il Tempo Cina Europa и La Voz China, в дополнение к представителям торговых палат, включая представителей Внешнеэкономического агентства земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) и Фонда имени Конрада Аденауэра, посетить Гуйчжоу и ознакомиться с шагами, предпринимаемыми государственными туристическими организациями для развития отрасли по всей провинции с конечной целью превратить ее в «культовое место посещения» для путешественников со всего мира.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1636550/image_1.jpg

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