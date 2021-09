Rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Turystyki Górskiej i Sportów Outdoorowych 2021

Ponadto, w celu ułatwienia rozwoju najwyższej jakości przemysłu turystyki kulturalnej pierwszej klasy w Zachodnim Trójkącie Chin (prowincja Syczuan, prowincja Guizhou i miasto Chongqing), władze odpowiedzialne za turystykę kulturalną w trzech regionach podpisały umowę o współpracy i ogłosiły podczas ceremonii otwarcia formalne utworzenie Stowarzyszenia Współpracy w Dziedzinie Turystyki Kulturalnej Zachodniego Trójkąta.

Wydarzenie to spotkało się z szerokim zainteresowaniem międzynarodowych mediów oraz przedstawicieli izb handlowych. Anglojęzyczna strona prowincji Guizhou „Explore Best in Guizhou" zaprosiła dziennikarzy z wiodących chińskich grup medialnych, takich jak People's Daily, China Media Group i huanqiu.com, a także z zagranicznych organizacji medialnych, takich jak PR Newswire, Polskie Radio, brytyjski CultureTrip, International Daily News, Il Tempo Cina Europa i La Voz China, oraz przedstawicieli izb handlowych, w tym przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Gospodarczej Północnej Nadrenii-Westfalii z Niemiec oraz Fundacji Konrada Adenauera, do odwiedzenia Guizhou i zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez władze turystyczne w celu rozwoju branży turystycznej w całej prowincji, aby w ostatecznym rozrachunku przekształcić prowincję w „obowiązkowy cel podróży" dla turystów z całego świata.

