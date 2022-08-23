Открытие выставки китайского шелка в Праге во время 26-й Генеральной конференции ИКОМ

Китайский национальный музей шелка открывает в Праге выставку «Шелк и Великий шелковый путь» во время проведения 26-й Генеральной конференции ИКОМ

ПРАГА, 23 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- 19 августа 2022 года в Праге открылась выставка «Шелк и Великий шелковый путь». По времени проведения выставка, организованная общими усилиями посольства Китая в Праге и Китайского национального музея шелка (CNSM), совпала с проходившей в этом году в Праге 26-й Генеральной конференцией ИКОМ (Международного совета музеев). ИКОМ (ICOM, International Council of Museums) — единственная в мире международная музейная ассоциация, которая объединяет более 49 тысяч членов, представляющих 142 страны и территории.

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По приглашению организаторов на церемонии открытия присутствовали несколько представителей ИКОМ, в том числе президент ИКОМ Азиатско-Тихоокеанского региона Кидонг Бай (Kidong Bae), председатель Международного комитета ИКОМ по этнографическим музеям Ральф Чеплак Менчин (Ralf Čeplak Mencin), председатель Международного комитета ИКОМ по архитектуре и музейным технологиям Нана Мепаришвили (Nana Meparishvili), президент ИКОМ Монголии Бумаа Дашдендев (Bumaa Dashdendendev), президент ИКОМ Южной Африки Кэтрин Снел (Catherine Snel), генеральный секретарь ИКОМ Венесуэлы, лиценциат Натиам Вега (Nathiam Vega), а также представитель индийской делегации ИКОМ. Они высоко оценили компактный и изысканный формат проведения выставки, назвав ее отличным образцом небольшого мероприятия такого рода для всего музейного сообщества.

CNSM, крупнейший в мире музей шелка, представил богатую и изысканную коллекцию шелковых изделий, доставленных из Китая всего в трех коробках. Три раздела выставки, посвященные технологии изготовления шелка, искусству создания шелковых изделий и Великому шелковому пути, подробно рассказывают об истории появления шелковых тканей в Китае, о процессах их изготовления и нанесения рисунка, о различных продуктах переработки шелка, а также о том, как шелк стал дорогим и востребованным товаром, и какую роль в этом сыграл Великий шелковый путь. Более 30 экспонатов и множество других наглядных материалов, представленных на выставке, дают чешским посетителям возможность понять природу этого высоко ценимого материала, оценить красоту натурального белкового волокна и познакомиться с богатой культурой исторической китайской области Цзяннань.

«Между Китаем и Чешской Республикой установились дружественные отношения в области культурных обменов, и лично для меня это уже четвертая поездка в Прагу, — заявил почетный директор Китайского национального музея шелка (CNSM) Чжао Фэн (Zhao Feng) в своем выступлении на церемонии открытия. Выставка «Шелк и Великий шелковый путь» рассказывает о древней и богатой культуре шелка в Китае, подчеркивает важную роль, которую шелк сыграл в культурных обменах между Китаем и другими странами и регионами, а также демонстрирует достижения и прогресс, достигнутые в последние годы CNSM и другими китайскими музеями в области археологических исследований, сохранения культурных артефактов, традиционного культурного наследия и сотрудничества с музеями во всем мире.

Выставка «Шелк и Великий шелковый путь» будет работать до 26 августа 2022 года. Вход на выставку бесплатный.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1883498/image_1.jpg

SOURCE China National Silk Museum