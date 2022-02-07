открытие зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало местом встречи для всего мира
Feb 07, 2022, 03:04 ET
ПЕКИН, 7 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- В пятницу вечером на Национальном стадионе в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.
После выступления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха председатель КНР Си Цзиньпин объявил Зимние игры открытыми.
«Этот год Тигра также является Олимпийским годом, — сказал г-н Бах. — И год Тигра, и Олимпийский Тигр символизируют целеустремленность, храбрость и силу. Сегодня благодаря своей целеустремленности Китай является страной зимних видов спорта. Ими увлечены свыше 300 миллионов человек, регулярно посещающих около двух тысяч горнолыжных курортов и ледовых арен».
«Уважаемые спортсмены, — добавил он, — мы все вместе с вами. Мы все поддерживаем вас. Мы все болеем за вас».
Чжан Имоу (Zhang Yimou), который руководил грандиозной церемонией открытия летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, вновь стал главным режиссером открытия Зимней Олимпиады 2022 года. Основным элементом его концепции шоу-представления, проходившего в пятницу вечером, были снежинки, присутствовавшие в двух программах. Зажжение олимпийского огня несло в себе тот же мотив.
«В Пекин съезжаются разные снежинки, которые собираются в одну гигантскую снежинку человечества», — так описал г-н Чжан свою концепцию церемонии открытия в интервью China Media Group (CMG).
В церемонии приняли участие делегации из более чем 90 стран, а также мировые лидеры, в числе которых президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич, президент Аргентины Альберто Фернандес и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По сложившейся Олимпийской традиции во время парада спортсменов первыми на стадион вошли участники национальной сборной Греции, а вслед за ними — сборная Турции. Последней промаршировала сборная Китая в качестве хозяев Зимней Олимпиады. Китайский национальный флаг пронесли за свою команду конькобежец Гао Тинъюй (Gao Tingyu) и скелетонистка Чжао Дань (Zhao Dan).
В завершающей части церемонии в центре стадиона был зажжен олимпийский огонь от факела, прошедшего через руки около 1200 факелоносцев, включая самого Баха, за время трехдневной эстафеты по трем зонам проведения состязаний в Пекине, Янцине и Чжанцзякоу.
В течение следующих 16 дней около 2900 спортсменов примут участие в 109 соревнованиях по 15 дисциплинам в семи видах спорта на зимних Олимпийских играх 2022 года.
https://news.cgtn.com/news/2022-02-04/Beijing-2022-Winter-Olympics-opening-ceremony-begins-17nLl93I95S/index.html
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SOURCE CGTN
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