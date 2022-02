CGTN: Die Welt versammelt sich für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking

„Das Jahr des Tigers ist auch ein Olympisches Jahr", sagte Bach. „Sowohl das Jahr des Tigers als auch der Olympische Tiger stehen für Ehrgeiz, Mut und Stärke. Dank dieses Ehrgeizes ist China heute ein Wintersportland. Weit über 300 Millionen Menschen treiben Wintersport in rund 2.000 Skigebieten und Eisstadien."

„Liebe Sportlerinnen und Sportler", fügte er hinzu, „wir stehen alle zu Ihnen. Wir alle unterstützen Sie. Wir feuern Sie alle an."

Zhang Yimou, der für die epische Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking verantwortlich ist, war auch bei der Eröffnungszeremonie der Winterspiele 2022 der Chefregisseur. Schneeflocken standen im Mittelpunkt seiner Idee für die Sendung am Freitagabend, in der sie in zwei Programmen gezeigt wurden. Auch das Entzünden der olympischen Flamme trug dieses Motiv.

„Verschiedene Schneeflocken kommen nach Peking und fügen sich zu einer riesigen Schneeflocke der Menschheit zusammen", sagte Zhang in einem Interview mit der China Media Group (CMG) über sein Konzept für die Eröffnungszeremonie.

An der Zeremonie nahmen Delegationen aus über 90 Ländern und Regionen sowie führende Politiker aus aller Welt teil, darunter der russische Präsident Wladimir Putin, der serbische Präsident Aleksandar Vucic, der argentinische Präsident Alberto Fernández und UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Gemäß der olympischen Tradition betraten die Mitglieder der griechischen Mannschaft bei der Parade der Athleten als erste das Stadion, gefolgt von der türkischen Mannschaft. Als Gastgeber der Olympischen Winterspiele marschierte das Team China als letztes auf. Der Eisschnellläufer Gao Tingyu und der Skeletonsportler Zhao Dan trugen die chinesische Nationalflagge für die Mannschaft.

Am Ende der Zeremonie wurde das olympische Feuer in der Mitte des Stadions von der Fackel entzündet, die während eines dreitägigen Fackellaufs in den drei Wettkampfzonen Peking, Yanqing und Zhangjiakou durch die Hände von rund 1.200 Fackelträgern, darunter auch Bach selbst, gegangen war.

In den folgenden 16 Tagen werden bei den Olympischen Winterspielen 2022 rund 2 900 Athleten in 109 Wettbewerben aus 15 Disziplinen in sieben Sportarten antreten.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-04/Beijing-2022-Winter-Olympics-opening-ceremony-begins-17nLl93I95S/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740553/CGTNphoto1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740554/CGTNphoto2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740555/CGTNphoto3.jpg

SOURCE CGTN