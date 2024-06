Palais céleste : L'exposition "Chang'an sur les routes de la soie" ouvre ses portes au Musée national de la soie de Chine

HANGZHOU, Chine, June 20, 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 juin 2024, le Musée national de la soie de Chine a procédé à l'ouverture officielle du "Palais céleste" : Exposition "Chang'an sur les routes de la soie". L'exposition est divisée en cinq parties thématiques : La capitale du monde, la capitale commerciale, la capitale culturelle, la capitale de la mode, Chang'an et Zhejiang.

Three-color peacock-shaped cup made of animal horns Heavenly Palace: Chang’an on the Silk Roads Exhibition Opens at China National Silk Museum

La route de la soie sert depuis longtemps de canal vital pour la fusion, l'échange et le dialogue entre les civilisations et les cultures orientales et occidentales, contribuant de manière significative à la prospérité mondiale depuis près de deux millénaires. Le long de cette route historique, l'ancienne Chang'an a illustré un esprit d'ouverture, d'inclusion, de diversité et d'harmonie, incarnant la grandeur durable des dynasties Han et Tang, et illuminant la civilisation chinoise sur la scène mondiale. Le Zhejiang, un nœud crucial au début et à la fin des anciennes routes de la soie terrestres et maritimes, continue de jouer un rôle central dans l'initiative "la Ceinture et la Route". S'étendant sur de vastes distances et traversant d'innombrables époques, la route de la soie a cultivé un esprit défini par la paix et la coopération, l'ouverture et l'inclusion, l'apprentissage mutuel et les avantages réciproques. Cet esprit durable de la route de la soie reste toujours aussi vivant et pertinent aujourd'hui.

Sous les dynasties Han et Tang, Chang'an était le point de départ de l'ancienne route de la soie, servant de lien vital entre l'Orient et l'Occident à travers le continent eurasien. Avec son économie florissante, sa culture rayonnante et son ouverture d'esprit, Chang'an est devenue une magnifique métropole mondiale et un centre dynamique d'échanges culturels entre la Chine et le monde.

Cette année marque le dixième anniversaire des "Routes de la soie" : le réseau de routes du corridor Chang'an-Tianshan" a été reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis des siècles, la culture de la route de la soie incarnée par Chang'an - réputée pour son ouverture, son inclusivité et ses échanges mutuels - est vénérée dans le monde entier. Grâce à l'exposition de découvertes archéologiques et d'objets exquis, nous souhaitons faire revivre le charme captivant de cette ville mondiale et célébrer la magnifique prospérité de la route de la soie.

L'exposition innove sur quatre points : concept, contenu, forme et diffusion. Il adopte la nouvelle théorie curatoriale du "contenu généré par l'utilisateur (CGU)" et utilise un design immersif pour améliorer les expériences sensorielles. Intégration créative du contexte historique du grand canal Pékin-Hangzhou en tant qu'artère vitale pour la communication interurbaine, soulignant le lien étroit entre Chang'an et le Zhejiang. Il affirme le rôle central du Zhejiang en tant que point de départ et d'arrivée des routes de la soie terrestres et maritimes.

L'exposition durera jusqu'au 7 octobreth, 2024, et présentera au total plus de 210 objets, dont plus de 50 reliques culturelles de première importance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443742/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443754/image_2.jpg