장안 실크로드 전시회, 중국 국립 실크 박물관에서 열려

하늘 궁전: 장안 실크로드

항저우, 중국 2024년 6월 21일 /PRNewswire=연합뉴스 / -- 2024년 6월 19일, 중국 국립 실크 박물관(China National Silk Museum)에서 "하늘 궁전: 장안 실크로드(Heavenly Palace: Chang'an on the Silk Roads)" 전시회가 대망의 막을 열었다. 이번 전시회는 세계의 수도(The Capital of the World), 상업적 수도(The Commercial Capital), 문화적 수도(The Cultural Capital), 패션의 수도(The Fashion Capital), 장안 및 저장성의 5가지 주제로 꾸며졌다.

Three-color peacock-shaped cup made of animal horns Heavenly Palace: Chang’an on the Silk Roads Exhibition Opens at China National Silk Museum

실크로드는 오래전부터 동서양의 문명 및 문화가 융합, 교류, 대화하는 데 중요한 관문 역할을 하며 200년 가까이 세계 번영에 이바지해왔다. 고대 장안은 이러한 역사적 경로를 따라 개방성, 포용성, 다양성 및 조화의 정신을 나타내는 표본이 되어 한나라와 당나라의 오랜 위엄을 상징하고 중국 문명을 세계 무대에 밝혀왔다. 고대 육로 및 해상 실크 로드의 시작과 끝을 잇는 주요 접점인 저장성은 일대일로 이니셔티브에서 줄곧 중추적인 역할을 해왔다. 광활한 영토에 걸쳐 무수한 시대를 이어온 실크로드는 평화와 협력, 개방성과 포용성, 상호 간 배움 및 상호 수혜의 정신을 길러왔다. 이 오랜 실크로드 정신은 오늘날까지 그 명맥을 이어오며 영향력을 발휘하고 있다.

한나라 및 당나라 시대에 장안은 고대 실크로드의 시작점으로, 유라시아 대륙에 걸쳐 동양과 서양을 연결하는 중추 지점이었다. 장안은 번영하는 경제와 찬란한 문화, 열린 포용성을 바탕으로 웅장한 세계 대도시이자 중국과 세계가 문화를 교류하는 활기찬 중심지로 떠올랐다.

올해는 "실크로드: 장안-텐산 회랑 도로망(Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor)"이 유네스코 문화유산지로 등재된 지 10년이 되는 해다. 개방성과 포용성 및 상호 교류로 유명한 장안의 실크로드 문화는 전 세계에서 수십 년 동안 추앙받았다. 이번 전시회에서는 고고학적 발견과 정교한 유물을 전시해 세계적인 도시인 장안의 매력을 부흥시키고 실크로드의 웅장한 번영을 기념하고자 한다.

장안 실크로드 전시회는 콘셉트, 내용, 형식 및 전파의 4가지 측면에서 혁신적으로 꾸며졌다. "UGC(User Generated Content: 사용자가 만든 콘텐츠)"라는 새로운 큐레이터 이론을 도입하고 몰입감 넘치는 디자인을 도입해 한층 더 감각적인 체험을 선사한다. 베이징과 항저우를 연결하는 대운하의 역사적 배경을 도시 간 통신을 위한 주요 동맥으로서 창의적으로 통합해 장안과 저장성의 긴밀한 연관성을 강조한다. 이는 저장성이 육상 및 해상 실크 로드의 시작과 끝을 잇는 중추적인 도시임을 확인하는 것이다.

이번 전시회는 2024년 10월 7일까지 진행되며, 50점 이상의 주요 문화 유물을 포함해 총 210점 이상의 유물을 전시한다.

