Palo Alto Networks et Deutsche Telekom introduisent une sécurité pilotée par l'IA avec des contrôles de souveraineté avancés à l'intention des industries européennes réglementées

AMSTERDAM et MUNICH, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Palo Alto Networks (NASDAQ : PANW) et Deutsche Telekom (XETRA : DTE) ont annoncé aujourd'hui Sovereign Cortex avec T Security. Cette solution est basée sur Cortex®, la plateforme de sécurité des opérations pilotée par l'IA de Palo Alto Networks, afin de proposer aux industries les plus réglementées d'Europe, des contrôles de souveraineté des données régis de manière indépendante par Deutsche Telekom.

À l'heure actuelle, le paysage des menaces pilotées par l'IA exige une cybersécurité immédiate et efficace en temps réel. Pourtant, de nombreuses organisations européennes réglementées - dans le domaine des soins de santé, de l'administration, des services financiers et des infrastructures nationales critiques - sont confrontées à un défi fondamental : l'adoption de la sécurité de l'IA fournie par l'informatique dématérialisée, tout en répondant aux demandes croissantes de l'Europe en matière de souveraineté. De plus en plus codifiées par le RGPD, le NIS2 et le DORA et les cadres européens équivalents, ces exigences imposent des contrôles démontrables qui vont au-delà de la résidence des données : le contrôle des personnes autorisées à accéder aux données, la méthode de chiffrement, les modalités de vérification de l'accès des fournisseurs et les modalités de traitement des données dans le cadre des opérations de soutien.

Sovereign Cortex with T Security est conforme à ces exigences et permet aux organisations les plus réglementées d'Europe d'adopter la sécurité en nuage sans compromettre leur souveraineté. Ancré par Deutsche Telekom, en tant que partenaire de confiance européen indépendant, la solution offre toutes les capacités de la plateforme Cortex avec des contrôles de souveraineté spécialement conçus pour l'environnement réglementaire européen.

En plus des contrôles de résidence des données que nous fournissons à nos clients pour tous nos services en nuage, Sovereign Cortex with T Security propose des contrôles souverains supplémentaires pour chaque couche de l'environnement. Il s'agit notamment des données relatives aux clients et aux systèmes (télémétrie), des clés de chiffrement et des journaux d'accès ayant fait l'objet d'un audit indépendant. Par ailleurs, tout le personnel d'assistance est basé exclusivement en Europe et tous les accords contractuels sont régis par le droit européen.

Helmut Reisinger, directeur général de Palo Alto Networks pour la région EMEA, a déclaré :

« Les organisations européennes - des pouvoirs publics aux opérateurs d'infrastructures critiques - ont été très claires avec nous : elles ont besoin d'une sécurité en temps réel pilotée par l'IA et de contrôles vérifiables de la souveraineté des données et elles ne devraient pas avoir à choisir entre les deux. C'est notre réponse directe à ce que les clients et les régulateurs de toute l'Europe ont demandé - un service qui honore la souveraineté de l'Europe, maintient l'efficacité de la sécurité et la modularité de la plateforme dont dépendent nos clients et reflète la confiance qu'ils nous accordent. »

Thomas Tschersich, PDG de Deutsche Telekom Security GmbH et CSO de Deutsche Telekom AG a ajouté :

« Notre offre commune est actuellement unique en Europe à ce niveau de qualité. Nous répondons aux exigences de conformité de NIS2, DORA et KRITIS en ce qui concerne la souveraineté des données - sans demander à nos clients de compromettre l'efficacité de leur cyberdéfense. »

Une approche de la souveraineté axée sur le client

Cette solution reflète l'engagement direct des organismes réglementés et des pouvoirs publics dans toute l'Europe - elle est conçue en fonction des contrôles spécifiques et vérifiables dont ils ont besoin et non en fonction d'une interprétation générale de la souveraineté. La solution est conçue pour évoluer au fur et à mesure que la réglementation en matière de souveraineté se développe en Europe.

Sovereign Cortex with T Security sera initialement disponible pour les organisations des secteurs de la santé, des services financiers, de l'administration et des infrastructures nationales critiques, avec une disponibilité plus large par la suite. La version initiale est prévue pour le troisième trimestre 2026.

Obtenez plus de renseignements sur la manière dont Palo Alto Networks et Deutsche Telekom apportent la sécurité pilotée par l'IA aux industries européennes.

À propos de Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ : PANW), leader mondial de la cybersécurité par l'IA, protège notre mode de vie numérique grâce à un portefeuille complet de solutions et de plateformes de cybersécurité dans les domaines du réseau, du cloud, des opérations de sécurité, de l'IA et de l'identité. Bénéficiant de la confiance de plus de 70 000 clients et alimentées par les renseignements sur les menaces de l'Unité 42, nos plateformes basées sur l'IA éliminent la complexité, permettant aux entreprises de se moderniser en toute confiance et de sécuriser la vitesse de l'innovation. Découvrez l'avenir de la sécurité sur www.paloaltonetworks.com.

À propos de Deutsche Telekom

Deutsche Telekom (XETRA:DTE) est la première société de télécommunications numériques d'Europe, desservant environ 220 millions de clients dans les domaines de la téléphonie mobile, des réseaux fixes et des services informatiques. Par l'intermédiaire de ses filiales Deutsche Telekom Security et T-Systems, le groupe est également l'un des plus grands fournisseurs européens de services de cybersécurité et de sécurité gérée. Avec des centres d'opérations de sécurité dans toute l'Europe, un réseau européen de bout en bout et une infrastructure informatique, et des décennies d'expérience au service des industries réglementées et des clients du secteur public, Deutsche Telekom constitue le point d'ancrage de la confiance européenne pour les services numériques souverains. Pour en savoir plus, consultez le site www.telekom.com/companyprofile.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, des déclarations concernant les avantages, l'impact ou la performance ou les avantages, l'impact ou la performance potentiels de nos produits et technologies ou des produits et technologies futurs. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures, et il existe un nombre important de facteurs susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les déclarations faites dans le présent communiqué. Nous identifions certains risques et incertitudes importants susceptibles d'affecter nos résultats et nos performances dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K, notre dernier rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et les autres documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui sont tous disponibles sur notre site web à l'adresse investors.paloaltonetworks.com et sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont basées sur les informations dont nous disposons à la date du présent communiqué, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives fournies pour refléter des événements qui se produisent ou des circonstances qui existent après la date à laquelle elles ont été faites.