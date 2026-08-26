Paris Saint-Germain y Coca-Cola renuevan una alianza global de tres años para unir a los aficionados de todo el mundo

El Paris Saint-Germain y Coca-Cola Francia se complacen en anunciar una nueva alianza global que se prolongará hasta 2029, lo que supone el regreso de la colaboración entre dos de las marcas más reconocidas del mundo

PARIS, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tras haber colaborado en el pasado, el Paris Saint-Germain y Coca-Cola vuelven a unir fuerzas para seguir construyendo sobre su historia compartida, impulsados por la misma ambición: reunir a los aficionados en torno a sus pasiones y crear momentos memorables de conexión y emoción. En la encrucijada entre el fútbol, la moda, la música y el estilo de vida, el Paris Saint-Germain se ha consolidado como un referente cultural cuya influencia se extiende mucho más allá del terreno de juego. Esto encaja a la perfección con Coca-Cola y su capacidad para unir a las comunidades en torno a grandes momentos y a las pasiones que comparten.

PARIS SAINT-GERMAIN AND COCA-COLA RENEW A THREE-YEAR GLOBAL PARTNERSHIP TO BRING FANS TOGETHER AROUND THE WORLD

Esta conexión natural constituye el núcleo de la renovada colaboración. Coca-Cola volverá a ser socio oficial del club hasta 2029, con el objetivo de crear nuevas experiencias para los aficionados y hacer realidad la emoción del Paris Saint-Germain mucho más allá del terreno de juego. Powerade, una marca de la cartera de The Coca-Cola Company profundamente arraigada en el deporte, también apoyará al Paris Saint-Germain a través de iniciativas centradas en el rendimiento deportivo, la energía y la superación de los límites.

Una colaboración concebida como una plataforma global de cultura y entretenimiento

Más allá del fútbol, Coca-Cola y el Pari Saint-Germain pretenden aprovechar las grandes pasiones culturales que unen a las nuevas generaciones, creando nuevas formas para que los aficionados de todo el mundo vivan la experiencia del club y conecten entre sí.

En Francia, esta ambición cobrará vida a lo largo del año a través de actividades centradas en los aficionados, experiencias exclusivas y eventos especiales diseñados para acercar a los seguidores a los momentos que realmente importan.

Una nueva experiencia de Coca-Cola en el Parc des Princes

Como parte de la nueva colaboración, Coca-Cola y el Paris Saint-Germain inaugurarán próximamente un nuevo espacio experiencial en el Parc des Princes, concebido como un lugar de encuentro abierto a todos los aficionados. A lo largo de la temporada, el espacio acogerá actividades, experiencias inmersivas y eventos exclusivos que rendirán homenaje al fútbol y a la cultura parisina.

Para celebrar el regreso de la colaboración y felicitar al Paris Saint-Germain por su temporada 2025-2026, Coca-Cola también lanzará una lata de coleccionista exclusiva de edición limitada con los colores del club. Se fabricarán un total de 400.000 latas, que estarán disponibles a partir del 12 de octubre en más de 650 tiendas Carrefour de toda la región de Île-de-France.¹

"El Paris Saint-Germain y Coca-Cola comparten desde hace tiempo la misma convicción: las emociones más intensas son aquellas que vivimos juntos. Hoy nos enorgullece escribir un nuevo capítulo en nuestra historia común, con la ambición de crear experiencias cada vez más innovadoras, creativas y atractivas que acerquen aún más a nuestros millones de aficionados de todo el mundo, mucho más allá del fútbol".

Richard Heaselgrave, director de ingresos del Paris Saint-Germain

"En Coca-Cola, siempre hemos creído en el poder de los momentos compartidos. El fútbol es una de sus expresiones más universales: une a las personas, despierta emociones y conecta a las generaciones. Llevamos más de veinte años compartiendo la pasión colectiva de los aficionados del Paris Saint-Germain. Esta nueva colaboración nos permitirá seguir creando experiencias que forjen vínculos significativos, mucho más allá del terreno de juego".

Sébastien Lesage, director de asociaciones deportivas, Coca-Cola Europe

1 – Hasta agotar existencias

Acerca del Paris Saint-Germain

Fundado en 1970, el Paris Saint-Germain es el club de fútbol más exitoso de Francia y una de las potencias del fútbol europeo, lo que se ha consolidado aún más con sus victorias en la Liga de Campeones de la UEFA en 2025 y 2026. Desde 2011, bajo la propiedad de Qatar Sports Investments (QSI), el club se ha consolidado como una organización multideportiva líder que abarca el fútbol masculino y femenino, el balonmano, el judo y los deportes electrónicos, impulsada por valores de excelencia, trabajo en equipo y la búsqueda del progreso continuo. En 2024, el club alcanzó otro hito importante con la inauguración del Campus Paris Saint-Germain, su centro de entrenamiento de última generación situado en Poissy.

Profundamente arraigado en su identidad parisina, el Paris Saint-Germain se nutre de la energía de la capital francesa para desarrollar un modelo único en la encrucijada entre el deporte, la cultura y el estilo de vida. Este posicionamiento se refleja en colaboraciones emblemáticas, como su asociación con Jordan desde 2018, así como en numerosos proyectos que abarcan el arte, la moda, la música y el bienestar.

Con más de 250 millones de seguidores en las redes sociales y una red global de academias del PSG y peñas de aficionados, el Paris Saint-Germain contribuye activamente a la promoción de París en todo el mundo. Al mismo tiempo, el club lleva a cabo acciones concretas en sus comunidades locales a través de las iniciativas de la Fundación Paris Saint-Germain y el Fondo de Dotación, agrupadas bajo el lema 'PSG for Communities' para apoyar el empoderamiento de los jóvenes. El Paris Saint-Germain sigue consolidándose como el club de la nueva generación.

Contacto:

[email protected]

Acerca de Coca-Cola en Francia

Coca-Cola® en Francia está representada por varias empresas independientes y no afiliadas entre sí, pertenecientes a grupos distintos e independientes. En Francia continental, Coca-Cola Services France presta servicios de marketing relacionados con la promoción de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company y sus filiales, mientras que las bebidas comercializadas bajo marcas propiedad de The Coca-Cola Company y sus filiales son producidas, vendidas y distribuidas por Coca-Cola Europacific Partners France en Francia continental y por Société Corse de Boissons (SOCOBO) en Córcega