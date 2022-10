Passeio virtual "Discover Canton Fair with Bee and Honey na 132ª Feira de Cantão atrai mais de 1,26 milhão de visualizações globais

GUANGZHOU, China, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir de 15 de outubro, foram realizadas oito passeios virtuais Discover Canton Fair with Bee and Honey na 132a Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Cantão. Em 22 de outubro, o evento transmitido ao vivo havia atraído mais de 1,26 milhão de visualizações de mais de 200 países e regiões do mundo por meio de seu site oficial e plataforma do Facebook.

A série de passeios virtuais, com foco nas tendências dos setores internacionais, definiu oito temas principais, como "Casa Inteligente, Vida Inteligente", "A Potência das Máquinas constrói o Futuro", "O Calor da Decoração Doméstica oferece Vida de Qualidade" e "Presentes Requintados, Estilo Elegante". As transmissões também contaram com entrevistas corporativas, recomendações de produtos, apresentações de fábricas, introdução de processos, sorteios e outras atividades diversificadas, com foco em mais de 30 empresas especializados, novas e alta tecnologia.

Compradores e fabricantes participaram do passeio, aumentaram suas oportunidades comerciais e aprimoraram suas redes industriais em toda a cadeia de suprimentos global. Prabath Dhammika, de Colombo, no Sri Lanka, mostrou grande interesse pelos eletrônicos em exposição e interagiu com a Feira de Cantão na página de sua rede social para obter informações detalhadas.

"Isso é muito útil. Uma boa forma de se comunicar e mostra como se faz durante a feira. Isso ajuda a apresentar a Feira de Cantão on-line", disse Maro Fernandez, um fã de redes sociais.

Além disso, a Feira de Cantão aproveita suas poderosas vantagens de marketing da rede global de mídia para aumentar a influência do evento. Uma demonstração abrangente da força e do charme das empresas de alta qualidade é oferecida aos compradores estrangeiros e representantes de fornecedores na China, bem como aos fãs das redes sociais que estão interessados na fabricação e no comércio chineses.

Conhecida como uma atividade temática significativa da Feira de Cantão, o passeio virtual Discover Canton Fair with Bee and Honey aprimorou a conexão eficiente entre fornecedores e compradores e continuará a ajudar as empresas na expansão para mercados globais no futuro.

