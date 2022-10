La visite virtuelle Discover Canton Fair with Bee and Honey de la 132e Foire de Canton attire plus de 1,26 million de visiteurs

GUANGZHOU, Chine, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis le 15 octobre, huit visites virtuelles de l'événement Discover Canton Fair with Bee and Honey (découvrez la Foire de Canton avec Abeille et Miel) ont eu lieu dans le cadre de la 132e Foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton. Au 22 octobre, ces diffusions en direct ont attiré plus de 1,26 million de visiteurs de plus de 200 pays et régions du monde via le site web officiel et la plateforme Facebook de l'événement.

Ces visites virtuelles, axées sur les secteurs d'activité internationaux les plus en vogue, ont été organisées autour de huit thèmes principaux, dont « Maison intelligente, vie intelligente », « La puissance des machines bâtit l'avenir », « Une décoration intérieure chaleureuse pour une vie de qualité », et « Cadeaux exquis, style élégant ». Elles reposaient sur des entretiens avec des entreprises, des recommandations de produits, des présentations d'usines, des présentations de processus, des tirages au sort et d'autres formes d'activités diversifiées, et se focalisaient sur plus de 30 entreprises spécialisées, nouvelles et de haute technologie.

Des acheteurs et des fabricants se sont joints aux visites, ont élargi leurs possibilités commerciales et renforcé leur réseau industriel dans toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Prabath Dhammika, originaire de Colombo, au Sri Lanka, s'est montré très intéressé par les produits électroniques présentés et s'est rendu sur les réseaux sociaux de la Foire de Canton pour obtenir plus d'informations.

« C'est très utile. C'est un bon moyen de communiquer et on nous montre comment faire pendant la Foire. Cela permet de faire connaître la Foire de Canton en ligne », a déclaré Maro Fernandez, un utilisateur des réseaux sociaux.

Par ailleurs, la Foire de Canton tire parti des puissants avantages marketing du réseau mondial des médias pour accroître l'influence de l'événement. Une démonstration complète de la force et du charme des entreprises de haute qualité est faite aux acheteurs étrangers et aux agents de recherche en Chine, ainsi qu'aux utilisateurs des réseaux sociaux qui s'intéressent à l'industrie et au commerce chinois.

Reconnue comme une activité thématique importante de la Foire de Canton, la visite virtuelle Discover Canton Fair with Bee and Honey a renforcé l'efficacité des relations entre fournisseurs et acheteurs et continuera à aider les entreprises à développer les marchés mondiaux à l'avenir.

