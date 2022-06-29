Pave привлекла 100 млн долларов вместе с Index Ventures и приобретает Option Impact

Новое финансирование, стоимость которого в настоящее время оценивается в 1,6 млрд долларов, укрепляет позиции компании Pave в качестве лидера рынка и самого быстрорастущего международного поставщика услуг CompTech

САН-ФРАНЦИСКО, 29 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Pave , предлагающая платформу для отслеживания вознаграждений в режиме реального времени, которая помогает компаниям планировать, предлагать и сравнивать свои вознаграждения с рынком, сегодня объявила о том, что она привлекла 100 миллионов долларов в ходе раунда финансирования серии C и приобрела компанию Advanced-HR у компании Morgan Stanley. Advanced-HR имеет набор продуктов, включая Option Impact, Option Driver и VCECS (Изучение вознаграждений руководителей венчурных компаний).

Этот раунд проводился под руководством Index Ventures при участии партнера Марка Голдберга (Mark Goldberg), который займет должность в правлении компании. В нем также приняли участие несколько новых и существующих инвестиционных компаний, в том числе Andreessen Horowitz, YC Continuity Fund, LocalGlobe, Craft Ventures, Original Capital, Backend Capital и Contrary Capital, а также известные инвесторы, включая бывшего главу компании LinkedIn Джефа Вайнера (Jeff Weiner) и бывшего вице-президента Facebook по кадрам Тюдора Гаврилюка (Tudor Havriliuc).

Pave использует это вливание капитала и приобретение активов, чтобы ускорить свое движение на пути к превращению в первоклассную глобальную платформу для отслеживания вознаграждений . С момента основания компании в 2019 году ее штат вырос до 150 сотрудников, и в настоящее время она обслуживает более 2500 клиентов. Новое финансирование и приобретение Option Impact также ускорят расширение европейского рынка.

«Путешествие Pave только началось. На мировом рынке рабочей силы находится четыре миллиарда человек, и каждый из них вынужден полагаться на догадки в отношении вознаграждения, — заявил основатель и генеральный директор компании Pave Мэтт Шульман (Matt Schulman). — Мы не остановимся до тех пор, пока каждый человек в мире не узнает себе цену и не будет зарабатывать столько, сколько заслуживает».

«Вознаграждение — это головная боль для каждой компании. На протяжении многих поколений нам приходилось полагаться на офлайновые, интуитивные методы, чтобы понять, сколько платить людям. Эти проблемы являются как универсальными, так и чрезвычайно дорогостоящими. Именно из-за повсеместных трудностей с определением вознаграждения, ощущаемых во всем мире, знакомство с Мэттом и командой Pave вызвало у меня особое воодушевление. Мы очень рады простимулировать их рост и помочь компании Pave расширить возможности всех компаний и сотрудников по всему миру», — заявил партнер компании Index Ventures Марк Голдберг.

Приобретение Option Impact теперь делает Pave крупнейшей в мире базой данных о вознаграждениях

Приобретение Option Impact укрепляет позиции компании Pave на рынке. Консолидация клиентских баз обеих компаний в экосистему Pave укрепляет позицию Pave, делая ее крупнейшей во всем мире базой для сравнения данных по вознаграждениям для частных технологических компаний.

В рамках этого приобретения компания Pave также будет сотрудничать с компанией Morgan Stanley at Work, являющейся одним из лидеров отрасли в области управления активами и разработки финансовых решений для кадров, включая Shareworks и E*TRADE Equity Edge. Помимо плавной интеграции с платформой Shareworks компания Morgan Stanley at Work представит своим клиентам продукты Pave для оценки и планирования вознаграждения.

«Мы с большим энтузиазмом относимся к партнерству с компанией Pave,— заявил руководитель компании Morgan Stanley at Work по глобальным рынкам частных клиентов Кевин Свон (Kevin Swan). — Morgan Stanley уже давно играет важную роль на рынках частных клиентов и в экосистеме стартапов, и является востребованным партнером многих наиболее интересных технологических компаний. Благодаря нашей работе с такими инновационными компаниями как Pave мы помогаем использовать революционные технологии для поддержки наших клиентов, консультантов и развития нашего бизнеса в целом».

Обеспечение прозрачности вознаграждения во время неопределенности рынка

С момента основания компании Pave мир пережил беспрецедентные волны макроэкономической турбулентности. Пандемия COVID стала причиной бурных изменений, включая появление «черного лебедя» в марте 2020 года, ускоренный переход на удаленную работу, беспрецедентно растущий рынок технологических компаний, стремительную инфляцию, новые законы о прозрачности оплаты труда, а теперь, когда мы вступаем в возможную рецессию, серьезный спад. Реалии сегодняшнего экономического спада резко контрастируют с перегретым рынком труда и растущей экономикой начала 2022 года.

Каждое из этих событий способствует неопределенности в отношении вознаграждений. В настоящее время акционерные компании переоценивают способы определения вознаграждения и удержания сотрудников, после того как стоимость их акций упала в два раза — а то и еще ниже. Частные компании рассматривают стратегии сохранения наличности на фоне исчезновения источников финансирования на частном рынке. Сотрудники задаются вопросом, хотят ли они по-прежнему скакать с одной работы на другую так же часто, как во время «большого ухода».

В периоды неопределенности отслеживание рынка в режиме реального времени приобретает как никогда важное значение. Сегодняшние работодатели отстают от конкурентов, если они не отслеживают в режиме реального времени тенденции в области оплаты труда и финансирования.

Компании могут подписаться на получение данных о вознаграждении в режиме реального времени по этой ссылке . Это бесплатно.

Информация о компании Pave:

Pave представляет собой платформу отслеживания компенсаций в режиме реального времени, помогающую компаниям эффективно планировать, предлагать и оценивать вознаграждения. Пакет услуг Pave совместим с десятками автоматизированных систем управления персоналом и подбором персонала, а также систем управления капиталом, включая Greenhouse, TriNet, BambooHR, Namely, Lever, ADP, Workday, Jobvite, Shareworks, Equity Edge Online, Carta, Rippling, Justworks, Paylocity, Sapling, Personio, Capdesk, Ledgy и UltiPro. Компания Pave, основанная в конце 2019 года ее генеральным директором Мэттом Шульманом , располагается в Сан-Франциско. Более подробную информацию о концепции компании Pave от нашего генерального директора и основателя вы можете найти на сайте pave.com .

Информация о компании Advanced-HR:

Компания Advanced-HR, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, является надежным источником данных о компенсации в экосистеме венчурного капитала и частных компаний. Благодаря своим продуктам Option Driver и Option Impact эта компания обладает непревзойденным опытом в области обработки данных о компенсации и сопутствующих услуг. Более 3900 компаний и 290 ведущих венчурных компаний используют Advanced-HR для сравнительного анализа и планирования компенсаций и акционерного капитала.

Информация о компании Index Ventures:

Index Ventures — венчурная компания, вкладывающая средства в новое поколение предпринимателей, от посевного финансирования до первичного публичного предложения. Мы сотрудничаем с учредителями со смелыми мечтами, которые ставят под сомнение статус-кво, стремясь создавать устойчивые компании. Имея представительства в Лондоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке, мы инвестируем в предпринимателей по всему миру. В число знаковых компаний, поддерживаемых Index Ventures, входят Adyen, Datadog, Discord, Figma, Robinhood и Roblox.

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SOURCE Pave