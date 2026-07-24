Pelico obtient un investissement stratégique de la part d'AE Ventures pour accélérer la mise en œuvre de solutions de gestion coordonnée de la production basées sur l'IA dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense

FARNBOROUGH, Angleterre, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pelico, la plateforme de gestion coordonnée de la production optimisant les opérations industrielles des plus grandes entreprises mondiales, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de la part d'AE Ventures, la plateforme de capital-risque d'AE Industrial Partners, une société d'investissement privée spécialisée dans la sécurité nationale, l'aérospatiale et les services industriels. Cet investissement a été annoncé lors du Salon aéronautique international de Farnborough. Les modalités financières n'ont pas été divulguées.

Cet investissement va bien au-delà du simple apport de capitaux. En tant que branche de capital-risque de la principale plateforme d'investissement dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, AE Ventures intègre directement Pelico au cœur de l'écosystème du secteur (ses équipementiers, ses fournisseurs et ses opérateurs), notamment les sociétés du portefeuille d'AE Industrial et son réseau de commanditaires stratégiques, et accélère l'expansion de Pelico à travers l'Amérique du Nord. Alors que les fabricants font face à des carnets de commandes sans précédent et à la complexité d'une chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux, la plateforme de Pelico, basée sur l'intelligence artificielle, offre aux équipes d'usine une vue d'ensemble opérationnelle unique leur permettant d'anticiper les perturbations, de hiérarchiser les priorités et d'agir en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines. Des constructeurs tels que Boeing, lSafran et Daikin ont mis en œuvre Pelico en seulement 12 semaines, faisant état en moyenne d'une réduction de 40 % des pénuries de pièces, d'une amélioration de 15 % des délais de livraison et d'une réduction de 40 % des temps de cycle.

La dynamique de Pelico s'étend également au domaine de la maintenance aérospatiale, où l'exécution des opérations en atelier a une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle de la flotte : Boeing Global Services utilise déjà Pelico pour coordonner ses équipes de planification, d'approvisionnement et d'exécution autour d'une vision opérationnelle commune dans le cadre d'opérations complexes de maintenance et de réparation.

« Le succès de la montée en puissance dans le secteur aérospatial se joue dans les ateliers », a déclaré Tarik Benabdallah, PDG et cofondateur de Pelico. « Notre partenariat avec AE Ventures place Pelico au cœur de l'écosystème de l'aérospatiale et de la défense et nous offre la portée nécessaire pour nous développer à l'échelle de l'Amérique du Nord. De la production à la maintenance, y compris les travaux déjà en cours avec Boeing Global Services, ce partenariat a pour objectif d'aider le secteur à tenir ses engagements ».

« Actuellement, le goulot d'étranglement dans le secteur de l'aérospatiale réside dans l'exécution : il s'agit de transformer les carnets de commandes en livraisons », a déclaré Tyler Rowe, associé chez AE Ventures. « Pelico a démontré, auprès des fabricants les plus exigeants du secteur, que la gestion coordonnée permet d'obtenir des résultats concrets là où cela compte vraiment. Nous soutenons cette équipe et nous nous associons à elle pour déployer la plateforme sur l'ensemble de notre réseau ».

À propos de Pelico

Pelico est la plateforme de gestion coordonnée de la production qui permet aux équipes d'usine de se préparer en amont aux perturbations, d'aligner leurs priorités et d'agir rapidement. Fondée à Paris en 2019 par Tarik Benabdallah, Mamoun Alaoui et Jonathan Hickson, Pelico est utilisée par des constructeurs mondiaux tels que Boeing, Safran et Daikin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pelico.ai.

À propos d'AE Industrial Partners

AE Ventures est la plateforme de capital-risque d'AE Industrial Partners, une société d'investissement privée gérant 9,0 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2026, axée sur les marchés hautement spécialisés tels que la sécurité nationale, l'aérospatiale et l'industrie. AE Ventures a réalisé plus de 50 investissements dans des entreprises en phase de démarrage, qui bénéficient de sa connaissance approfondie du secteur, de son expérience opérationnelle et de son réseau de relations dans les secteurs où la société investit.

Relations avec les médias : Ina Foalea – Chef de cabinet, Pelico — [email protected] — +1 (786) 820-2649

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