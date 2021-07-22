Пэн Лиюань призывает к сотрудничеству в сферах женского образования и преодоления бедности

Г-жа Пэн, являющаяся спецпосланником Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), занимающимся развитием образования девочек и женщин, высказала ряд замечаний в своем выступлении по видеосвязи на форуме по вопросам женского образования и преодоления бедности, спонсорами которого выступили Всекитайская федерация женщин и соответствующие учреждения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отметив, что ликвидация нищеты и обеспечение счастья представляют собой общий идеал для женщин, а образование даст им возможность избавиться от нищеты, г-жа Пэн заявила, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью, и сотни миллионов женщин в Китае вырвались из нищеты.

По словам г-жи Пэн, Китай принял ряд мер для обеспечения того, чтобы женщины имели равные права на образование, и они становятся бенефициарами, участниками и спонсорами борьбы с нищетой.

Она упомянула о программе местных органов власти провинции Гуйчжоу, направленной на развитие специализированной отрасли женских ремесел, и директора школы Чжан Гимей (Zhang Guimei), которая помогает девочкам, проживающим в малообеспеченных горных районах, реализовать свою мечту о поступлении в колледж.

Г-жа Пэн отметила, что сейчас в мире по-прежнему насчитывается 435 миллионов женщин, живущих в условиях нищеты и сильных разрывов в уровне образования между полами, а также новых проблем, появившихся на пути искоренения бедности в связи с пандемией COVID-19.

Высоко оценив роль женщин в содействии развитию ШОС на протяжении последних 20 лет с момента ее основания, г-жа Пэн призвала к объединению усилий и непрерывному углублению сотрудничества в области женского образования и преодоления бедности, добавив, что это озарило бы путь надежды для женщин посредством образования и предоставило им больше возможностей для улучшения качества жизни.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=hYrWTtNFi6k

SOURCE CCTV+