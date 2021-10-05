Компания Penta Security получила награду за инновации в области веб-безопасности в конкурсе CyberSecurity Breakthrough Awards 2021

САН-ФРАНЦИСКО, 5 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Penta Security Systems Inc., являющаяся одним из ведущих игроков в сфере кибербезопасности в Южной Корее, сегодня объявила о том, что она была названа «Лучшим поставщиком комплексных решений в сфере веб-безопасности 2021 года» на церемонии CyberSecurity Breakthrough Awards 2021 года — престижной международной премии, которая отмечает выдающиеся компании и продукты в сфере информационной безопасности.

Компания Penta Security — поставщик межсетевого экрана третьего поколения, сертифицированного по стандарту ICSA, функционирующего с помощью передовых алгоритмов на основе искусственного интеллекта, обеспечивающего обнаружение угроз на основе правил, а не сигнатур, что обеспечивает максимальную производительность приложений и почти нулевой коэффициент ложно-положительных результатов. WAPPLES также является клиентоориентированным продуктом с принципиально новыми полезными функциями, включающими самодиагностику на основе машинного обучения в режиме реального времени, автоматизированные средства периодической проверки и интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс.

«Мы очень признательны CyberSecurity Breakthrough за оказанную нам честь. Наличие ведущей в отрасли научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы позволяет нам постоянно внедрять в свою продукцию новейшие технологии, которые еще более совершенствуются по мере того, как мы выстраиваем более тесные связи с нашими клиентами и развиваем глубокое понимание пользовательского опыта, — заявил генеральный директор и основатель компании Penta Security Сеокву Ли (Seokwoo Lee). — Мы убеждены в том, что мы заслужили эту награду благодаря упорству нашей команды и ее богатому опыту».

В этом году в рамках программы вручения премий за выдающиеся достижения в сфере кибербезопасности было выдвинуто более 4000 номинантов из более чем 20 стран по всему миру.

«В данный момент идентификационные данные пользователей по существу являются глобальной валютой, и при этом безопасность никогда не была более важной, чем сейчас. Мы нуждаемся в решениях на передовых рубежах для защиты от растущих угроз и реагирования на них, — заявил управляющий директор по кибербезопасности CyberSecurity Breakthrough Джеймс Джонсон (James Johnson). — Помимо машинного обучения, компания WAPPLES, оснащенная логическим двигателем, обеспечивает удовлетворение этой потребности, защищая веб-приложения и API от атак "нулевого дня", а также устраняя угрозы атак от APT и программ-вымогателей. Поздравляем всю команду Penta Security с получением этой награды».

О компании Penta Security

Компания Penta Security, один из мировых лидеров в области веб-безопасности, безопасности данных и Интернета вещей (IoT) с 24-летним опытом в области обеспечения защищенных соединений, является ведущим поставщиком кибербезопасности в Азии, признанным Frost & Sullivan. Ее межсетевой экран приложений WAPPLES лидирует на рынке в Корее на протяжении 13 лет подряд, начиная с 2009 года, и занимает доминирующее положение во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, получив крупнейшую долю рынка в 2016 году. После этого компания открыла представительства в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: pentasecurity.com. С вопросами о партнерстве обращайтесь по адресу:[email protected].

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https://www.pentasecurity.com/



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