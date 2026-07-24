Percée technologique 丨 La technologie et l'équipement de réduction et d'enrichissement des résidus de titane-fer de Niutech dynamisent la valorisation des ressources minérales stratégiques au niveau mondial

LINYI, Chine, 25 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Niutech, leader mondial de la technologie de pyrolyse continue industrielle, a récemment annoncé que sa « technologie et [son] équipement complet de réduction et d'enrichissement des résidus de titane-fer de nouvelle génération », spécialement mis au point en interne pour la valorisation des résidus complexes de titane-fer à faible teneur, avaient été évalués par un organisme professionnel national, qui a estimé que cette réussite technologique atteignait un « niveau de pointe à l'échelle internationale ». « D'une capacité de 300 000 tonnes par an, le projet de démonstration visant à produire des matériaux de qualité riches en titane à partir de résidus », qui utilise cette technologie et cet équipement, est en cours de construction à Linyi, dans la province chinoise du Shandong. Une fois achevé, ce projet deviendra la principale initiative de démonstration en Asie dans le domaine de la valorisation écologique des ressources minérales stratégiques. Élément clé de la stratégie de Niutech en matière d'utilisation globale des ressources minérales, le nouvel équipement a été conçu selon les principes de « sécurité, protection de l'environnement, faible empreinte carbone et haute efficacité ». Doté de la toute dernière technologie synergique de l'entreprise, la « pyrolyse à basse température associée à la réduction in situ », il apporte des avancées révolutionnaires dans le secteur, notamment pour le contrôle de la température de réduction, la recirculation de la chaleur résiduelle et la gestion intelligente des systèmes.

Niutech High-End Continuous Pyrolysis Equipment

En utilisant des déchets plastiques et d'autres déchets organiques comme agents réducteurs, cette technologie produit un gaz réducteur par pyrolyse à basse température, ce qui permet de réduire in situ les résidus au sein d'un système intégré unique. Intégrant le traitement des déchets solides, l'enrichissement des résidus et la circulation de l'énergie, cette approche remet en cause l'idée reçue selon laquelle des températures élevées sont nécessaires pour obtenir une réduction efficace. La chaîne de production présente trois avantages principaux : 1) réduction continue à basse température, inférieure à 700 °C (plage industrielle : 550-600 °C), soit nettement inférieure à celle de la fusion traditionnelle, avec un taux de réduction supérieur à 50 % ; 2) utilisation hautement efficace de l'énergie avec une récupération de la chaleur résiduelle supérieure à 93 %, une réduction de la consommation d'énergie de plus de 36 % et des émissions de CO₂ inférieures d'environ 40 % ; 3) fonctionnement intelligent et sûr grâce à la régulation coordonnée de la température des matériaux, à l'étanchéité dynamique et à un contrôle intelligent qui garantissent un fonctionnement continu et stable à grande capacité.

Forte de plusieurs décennies d'expérience en R & D et en ingénierie, l'entreprise Niutech collabore dans le monde entier avec des clients opérant dans le secteur des minéraux et des déchets solides afin de leur fournir à des prix compétitifs, dans les délais convenus, des équipements respectueux de l'environnement et des solutions écologiques destinés à la valorisation des minéraux stratégiques, qui soutiennent la transition vers une industrie à faibles émissions de carbone.