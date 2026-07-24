Technologischer Durchbruch | Niutechs Technologie und Anlagen zur Reduzierung und Anreicherung von Titan-Eisen-Bergeabfällen fördern die weltweite Rückgewinnung strategischer mineralischer Rohstoffe

LINYI, China, 25. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Niutech, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für die industrielle kontinuierliche Pyrolyse, gab kürzlich bekannt, dass seine eigenständig entwickelte „Technologie und Komplettanlage zur Reduktion und Anreicherung von Titan-Eisen-Bergen der neuen Generation" – speziell konzipiert für die Rückgewinnung von Wertstoffen aus minderwertigen, komplexen Titan-Eisen-Bergen – von einer nationalen Fachinstitution begutachtet wurde; dabei wurde der Technologie ein „international fortgeschrittenes Niveau" bescheinigt. Das „Demonstrationsprojekt zur Herstellung hochwertiger titanreicher Materialien aus Abraum mit einer Jahreskapazität von 300.000 Tonnen", bei dem diese Technologie und diese Anlagen zum Einsatz kommen, befindet sich derzeit in Linyi in der chinesischen Provinz Shandong im Bau. Nach seiner Fertigstellung wird es Asiens führendes Demonstrationsprojekt für die umweltfreundliche Rückgewinnung strategischer Bodenschätze sein. Als wichtiger strategischer Schritt von Niutech im Bereich der umfassenden Nutzung mineralischer Ressourcen wurde die neue Anlage nach den Grundsätzen „Sicherheit, Umweltschutz, CO₂-Armut und hohe Effizienz" konzipiert. Sie ist mit der neuesten synergetischen Technologie des Unternehmens – der „Niedertemperatur-Pyrolyse mit In-situ-Reduktion" – ausgestattet und ermöglicht bahnbrechende Branchenfortschritte in den Bereichen Reduktionstemperaturregelung, Rückführung von Abwärmeenergie, intelligentes Systemmanagement und mehr.

Niutech High-End Continuous Pyrolysis Equipment

Unter Verwendung von Kunststoffabfällen und anderen organischen Abfällen als Reduktionsmittel erzeugt die Technologie durch Niedertemperatur-Pyrolyse Reduktionsgas, um die In-situ-Reduktion von Abraum innerhalb eines einzigen integrierten Systems zu erreichen. Dieser Ansatz vereint die Behandlung fester Abfälle, die Anreicherung von Abraum und den Energiekreislauf und stellt damit die traditionelle Annahme in Frage, dass für eine effiziente Reduktion hohe Temperaturen erforderlich sind. Die Produktionslinie zeichnet sich durch drei wesentliche Vorteile aus: (1) Kontinuierliche Niedertemperaturreduktion unter 700 °C (industrieller Bereich 550–600 °C) mit einer Reduktionsrate von über 50 % – deutlich geringer als beim herkömmlichen Schmelzverfahren; (2) Hocheffiziente Energienutzung mit einer Abwärmerückgewinnung von >93 %, einer Senkung des Energieverbrauchs um 36 %+ und um ca. 40 % geringeren CO₂-Emissionen; (3) Intelligenter, sicherer Betrieb durch eine auf Material und Temperatur abgestimmte Regelung, dynamische Abdichtung und intelligente Steuerung, was einen kontinuierlichen, stabilen Betrieb mit hoher Kapazität ermöglicht.

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Technik arbeitet Niutech mit globalen Kunden aus den Bereichen Mineralien und feste Abfälle zusammen, um kostengünstige, liefertermintreue Umweltanlagen und umweltfreundliche Lösungen für die strategische Mineralienrückgewinnung und die Umstellung der Industrie auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft bereitzustellen.