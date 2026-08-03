Persistent enregistre un chiffre d'affaires de 452,4 millions de dollars au T1 2027, avec une croissance de 16,1% en glissement annuel

Croissance du BAII de 32,7% en glissement annuel et une VTC trimestrielle record de 1,15 milliard de dollars

SAN JOSÉ, Californie et PUNE, Inde, 3 août 2026 /PRNewswire/ --

Résumé

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) annonce aujourd'hui ses résultats financiers audités pour le trimestre et l'exercice clos le 30 juin 2026, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 juin 2026 :



T1 2027 Marge en % Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 452,4

3,8 % 16,1 % Croissance à taux de change constant



4,1 % 16,5 % Chiffre d'affaires (millions INR) 43 032,3

6,1 % 29,1 % BAII (millions INR) 6 868,8 16,0 % 4,2 % 32,7 % Bénéfice avant impôts (millions INR) 6 231,0 14,5 % -7,5%* 12,2 % Bénéfice après impôts (millions INR) 4 830,4 11,2 % -8,7%* 13,7 %

*Baisse en glissement trimestriel due à des pertes de change

Sandeep Kalra, CEO et directeur et directeur exécutif de Persistent

: « Nous avons marqué notre 25e trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires pour débuter l'exercice 2027, avec une progression de 3,8% en glissement trimestriel et de 16,1% en glissement annuel, ainsi qu'une marge BAII de 16,0%.

Cette performance s'appuie sur une valeur totale des contrats (VTC) trimestrielle record de 1,15 milliard de dollars, qui témoigne de la dynamique soutenue des missions menées pour le compte de grands clients, notamment un contrat de services stratégiques d'une durée de 6,5 ans conclu avec une entreprise technologique mondiale de premier plan, dont la VTC s'élève à plus de 650 millions de dollars.

Nous avons signé un accord de regroupement avec Nagarro, une entreprise européenne de premier plan spécialisée dans l'ingénierie numérique et cotée à la bourse de Francfort. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de fusacs que nous avons toujours mise en avant afin de renforcer nos capacités et d'étendre notre présence géographique ainsi que notre couverture sectorielle.

Alors que les entreprises cherchent de plus en plus à déployer l'IA à l'échelle de leurs activités, nous pensons que ce n'est pas le modèle en lui-même qui fera la différence, mais la capacité à créer un contexte d'entreprise unifié à partir de la logique métier, des données et de l'expérience d'entreprise intégrées à l'ensemble de l'organisation. Nous continuons à investir dans cette capacité grâce à notre cadre 3C et à nos plateformes basées sur l'IA, afin d'aider nos clients à bâtir des entreprises plus intelligentes, à repenser leurs modèles opérationnels et à tirer davantage parti de l'IA.

Nous remercions nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs et nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien renouvelés, alors que nous continuons à renforcer les capacités de Persistent pour saisir les opportunités à venir. »

Nouveaux clients et résultats du premier trimestre 2027

Le carnet de commandes pour le trimestre clos le 30 juin 2026 s'élevait à 1 146,2 millions de dollars en VTC et à 536,8 millions de dollars en valeur annuelle des contrats.

Principales réalisations du trimestre :

industries des logiciels, de haute technologie et émergentes

Stimulation du développement de produits, du support et des opérations cloud pour plusieurs produits SaaS à l'aide de nos plateformes basées sur l'IA, afin de renforcer la résilience et l'excellence opérationnelle de l'une des plus grandes entreprises informatiques au monde





Soutien à un écosystème mondial de technologies de transport grâce à une transformation technique et à des capacités de déploiement à l'échelle mondiale, afin de renforcer la gouvernance en matière de sécurité et de soutenir l'innovation produit à long terme pour un fournisseur leader mondial de plateformes de mobilité urbaine





Accélération de la transformation de l'entreprise dans les domaines de l'ingénierie, du support, de l'informatique, des données et de la relation client grâce à la modernisation des processus de prestation à l'échelle mondiale et à l'adoption de l'IA pour une entreprise leader dans le domaine de la sécurité cloud

Banque, services financiers et assurance

Modernisation de l'environnement applicatif d'une entreprise comptant plus de 250 applications, accélération de l'adoption de l'IA et de la modernisation des données pour un prestataire mondial de premier plan spécialisé dans la gestion des sinistres et les services d'externalisation





Réingénierie de la plateforme de registre des opérations, pilotée par l'IA générative, via la modernisation des systèmes existants et le transfert de la propriété de la plateforme vers l'environnement du client, renforçant ainsi le contrôle opérationnel pour l'une des principales banques multinationales au monde





Soutien à la transformation de la sécurité dans le cloud grâce à la mise en œuvre de solutions de sécurité basées sur l'IA et à la modernisation de la plateforme de données, afin d'améliorer la visibilité en matière de sécurité, la gestion des risques et la résilience du cloud pour l'une des plus grandes banques américaines

Santé et sciences de la vie

Transformation de l'écosystème d'une entreprise en regroupant 3 000 bots, répartis sur 350 processus stratégiques, au sein de Microsoft Power Automate, renforçant ainsi la résilience opérationnelle de l'un des plus grands groupes de santé basés aux États-Unis.





Unification de Salesforce, SAP et des opérations commerciales au sein d'un écosystème standardisé d'engagement client à la suite d'une acquisition stratégique, afin d'accélérer la gouvernance et l'intégration métier pour une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans la génomique et les sciences de la vie





Mise en place une plateforme de données d'entreprise moderne sur Snowflake, intégrant les systèmes cliniques, de gestion des demandes de remboursement et opérationnels afin de permettre une prise de décision basée sur l'IA pour une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les technologies de santé et dirigée par des prestataires de soins

Autres actualités trimestrielles

À propos de Persistent

Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 28 500 employés répartis dans 21 pays, l'entreprise s'engage en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients. Persistent propose une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, du cloud computing et de l'automatisation commerciale agentique. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial Dow Jones Best-in-Class. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Avec une croissance de 22% de sa valeur de marque en glissement annuel, Persistent a été désigné comme la marque de services informatiques à la croissance la plus rapide au monde dans le rapport Brand Finance IT Services 25 de 2026. La société figure parmi les 25 premières marques mondiales de services informatiques et se classe au 12e rang des marques les plus performantes.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour en savoir plus sur les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, rendez-vous sur persistent.com/FLCS

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