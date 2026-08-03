Persistent erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 452,4 Mio. US-Dollar mit einem Wachstum von 16,1 % gegenüber dem Vorjahr

Meldet ein EBIT-Wachstum von 32,7 % im Vergleich zum Vorjahr und den höchsten jemals erzielten Quartalsumsatz von 1,15 Milliarden US-Dollar

SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 3. August 2026 /PRNewswire/ --

Nachrichtenüberblick

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Vorstand genehmigten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 bekannt.

Finanzkennzahlen des Konzerns für das am 30. Juni 2026 endende Quartal:



1. Quartal des Geschäftsjahres 27 Marge in % Wachstum gegenüber dem Vorquartal Wachstum im Vergleich zum Vorjahr Umsatz (in Mio. USD) 452,4

3,8 % 16,1 %. Wachstum bei konstanter Währung



4,1 % 16,5 % Umsatz (in Mio. INR) 43,032.3

6,1 % 29,1 % EBIT (Mio. INR) 6,868.8 16,0 %. 4,2 % 32,7 % Gewinn vor Steuern (Mio. INR) 6,231.0 14,5 %. -7.5%* 12,2 % Gewinn nach Steuern (Mio. INR) 4,830.4 11,2 % -8.7%* 13,7 %

*Rückgang gegenüber dem Vorquartal aufgrund von Wechselkursverlusten

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor von Persistent

„Zum Auftakt des Geschäftsjahres 27 konnten wir unser 25. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum verzeichnen und erzielten dabei ein Umsatzwachstum von 3,8 % gegenüber dem Vorquartal sowie 16,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei einer EBIT-Marge von 16,0 %.

Diese Entwicklung wurde durch einen Rekord-Quartals-Gesamtvertragswert (TCV) von 1,15 Milliarden US-Dollar untermauert, was die anhaltende Dynamik bei größeren Kundenprojekten widerspiegelt, darunter ein strategischer Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen mit einem TCV von mehr als 650 Millionen US-Dollar.

Wir haben eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Nagarro unterzeichnet, einem führenden europäischen Digital-Engineering-Unternehmen, das an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Diese Transaktion steht im Einklang mit der von uns konsequent verfolgten M&A-Strategie zur Stärkung unserer Kompetenzen sowie zur Erweiterung unserer geografischen Präsenz und Branchenabdeckung.

Da Unternehmen zunehmend bestrebt sind, KI unternehmensweit zu skalieren, glauben wir, dass nicht das Modell selbst den entscheidenden Unterschied ausmachen wird, sondern die Fähigkeit, einen einheitlichen Unternehmenskontext aus Geschäftslogik, Daten und unternehmensweiter Erfahrung zu schaffen, der in der gesamten Organisation verankert ist. Wir investieren weiterhin in diese Kompetenz durch unser 3C-Framework und KI-gesteuerte Plattformen und unterstützen so unsere Kunden dabei, intelligentere Unternehmen aufzubauen, ihre Betriebsmodelle neu zu gestalten und einen größeren Mehrwert aus KI zu erzielen.

Wir danken unseren Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung, während wir Persistent für die vor uns liegenden Chancen weiter stärken."

Kundengewinne und Ergebnisse im ersten Quartal des Geschäftsjahres 27

Der Auftragseingang für das am 30. Juni 2026 endende Quartal belief sich auf 1.146,2 Millionen US-Dollar im Gesamtvertragswert (TCV) und 536,8 Millionen US-Dollar im jährlichen Vertragswert (ACV).

Zu den wichtigsten Erfolgen des Quartals zählen:

Software, Hightech und aufstrebende Branchen

Vorantreiben der Produktentwicklung, des Supports und des Cloud-Betriebs für mehrere SaaS-Produkte mithilfe unserer KI-gesteuerten Plattformen, um die Ausfallsicherheit und operative Exzellenz für eines der weltweit größten IT-Unternehmen zu verbessern





Förderung eines globalen Ökosystems für Transporttechnologie durch technische Transformation und skalierbare globale Bereitstellungsfähigkeiten, Stärkung der Sicherheits-Governance und Unterstützung langfristiger Produktinnovationen für einen weltweit führenden Anbieter von Plattformen für urbane Mobilität





Beschleunigung der Unternehmenstransformation in den Bereichen Engineering, Support, IT, Daten und Kundenbetreuung durch die Modernisierung der globalen Bereitstellung und den Einsatz von KI für ein führendes Cloud-Sicherheitsunternehmen

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Modernisierung der Unternehmensanwendungslandschaft mit über 250 Anwendungen, Beschleunigung der KI-Einführung und der Datenmodernisierung für einen weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Schadenmanagement und Outsourcing für Versicherungen





Gen-AI-gesteuerte Neugestaltung der Handelsbuch-Plattform durch Modernisierung von Altsystemen und Übertragung der Plattformverantwortung in die Kundenumgebung, wodurch die operative Kontrolle für eine der weltweit führenden multinationalen Banken gestärkt wird





Vorantreiben der Cloud-Sicherheitstransformation durch KI-gesteuerte Sicherheitsimplementierung und Modernisierung der Datenplattform, wodurch die Sicherheitstransparenz, das Risikomanagement und die Cloud-Resilienz für eine der größten US-Banken verbessert werden

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Transformation eines Unternehmensökosystems durch die Konsolidierung von 3.000 Bots in 350 geschäftskritischen Prozessen auf Microsoft Power Automate, wodurch die operative Ausfallsicherheit für eine der größten US-amerikanischen Gesundheitsorganisationen verbessert wurde





Zusammenführung von Salesforce, SAP und kommerziellen Abläufen zu einem standardisierten Ökosystem für die Kundeninteraktion im Anschluss an eine strategische Übernahme, wodurch die Governance und die Geschäftsintegration für ein führendes US-amerikanisches Genomik- und Life-Sciences-Unternehmen beschleunigt wurden





Aufbau einer modernen Unternehmensdatenplattform auf Snowflake durch die Integration von klinischen, Abrechnungs- und Betriebssystemen, um KI-gestützte Entscheidungsfindung für ein führendes, anbietergeführtes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie zu ermöglichen

Andere Neuigkeiten im Quartal

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Kunden in verschiedenen Branchen KI-gestütztes, plattformbasiertes Digital Engineering sowie Enterprise Modernization bietet. Mit mehr als 28.500 Mitarbeitern in 21 Ländern setzt sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden ein. Persistent bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und agentenbasierte Geschäftsautomatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Best-in-Class World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien sowie Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Zudem betreibt es Aktivitäten, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 22 % im Vergleich zum Vorjahr wurde Persistent im Brand Finance IT Services 25 Report 2026 als die weltweit am schnellsten wachsende IT-Service-Marke ausgezeichnet, zählt zu den 25 weltweit führenden IT-Service-Marken und belegt Platz 12 der stärksten Marken.

www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Informationen zu Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/FLCS

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