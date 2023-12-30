Petal Maps и Tawasal SuperApp объединяют усилия для создания инновационной службы карт

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Petal Maps

30 Dec, 2023, 11:49 ET

Petal Maps и Tawasal SuperApp объединяют усилия для создания инновационной службы карт, закладывая основу для формирования глобальной экосистемы автомобильных решений

ДУБАЙ, ОАЭ, 30 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- 26 декабря Petal Maps, навигационная система Huawei, подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с Tawasal, ведущим новатором в области технологий связи в ОАЭ. Целью сотрудничества является создание усовершенствованных служб карт для растущего во всем мире числа пользователей обеих сторон. На церемонии подписания присутствовали председатель компании Tawasal Абдул Джаббар Аль Сайех (Abdul Jabbar Al Sayegh) и Эрик Тэн (Eric Tan), директор департамента по привлечению клиентов облачной службы Huawei.

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Тесное сотрудничество в сфере данных для усовершенствования данных Petal Maps

Tawasal SuperApp, революционное приложение, служащее социальной платформой стиля жизни, с центром в Абу-Даби, которым пользуются во всем мире. Учрежденная в 2022 г. компания Tawasal Information Technology быстро стала лидером ИТ-отрасли, обслуживающим в настоящее время 2,5 млн пользователей. Через свое приложение компания Tawasal стремится предлагать надежные, отвечающие высоким стандартам и простые в использовании решения, которые не отстают от быстро меняющегося цифрового мира.

В результате этого стратегического сотрудничества компания Tawasal будет предлагать карты Petal Maps с местными GPS-траекториями, данными о дорогах, панорамными фотографиями улиц с охватом 360° и другой подробной местной информацией. Это партнерство еще больше обогатит глобальную экосистему данных Petal Maps, поддерживающую конечных пользователей, а также китайские автомобильные компании в процессе глобального расширения. В то же время возможности глобальной платформы карт Petal Maps помогут компании Tawasal обеспечивать больше удобства и эффективности в поездках местным пользователям на Ближнем Востоке, удовлетворяя потребности пассажиров в пути и предлагая эффективную поддержку служб для рекламы местного бизнеса.

Расширение глобальной экосистемы данных, способствующее эффективному глобальному расширению китайских автомобильных компаний

Petal Maps активно сотрудничает с глобальными экологичными партнерами, дополняя и улучшая глобальные данные через связанные с экологией совместные разработки. В настоящее время система накопила данные более чем о 320 млн представляющих интерес точек (POI), создавая конкурентоспособные продукты для автомобилестроения Китая, расширяющегося за рубеж. На конференции разработчиков Huawei Developer Conference (HDC) 2023 в августе этого года была предложена стратегия распространения решения HMS for Car.

В дополнение к сотрудничеству с обеспечивающими преимущества продуктами, такими как Petal Maps, решение HMS for Car станет единой службой с лучшим функционалом и удобством, богатыми зарубежными экологическими возможностями и вычислительными ресурсами Huawei Cloud для совместной работы, обеспечив эффективное глобальное расширение автомобилестроительных компаний Китая.

Инновационное сотрудничество Tawasal и Petal Maps является знаменательным ключевым моментом в исследовании рынка Ближнего Востока. Оно также придает импульс совместному стремлению создать вместе с солидными партнерами глобальное автомобильное решение и улучшить впечатление пользователей. Заглядывая вперед, Petal Maps сохраняет свою приверженность использованию глобальной экосистемы данных и служб, осуществляя поддержку китайских автомобильных компаний для достижения выдающегося успеха на глобальной арене.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2308957/image_1.jpg 

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