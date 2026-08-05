PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute et CAS publient une analyse fondée sur des données de l'innovation mondiale dans le domaine des polymères

Le rapport conjoint analyse près d'un million de publications afin de recenser les nouvelles tendances en science des polymères

SHANGHAI et COLUMBUS (Ohio), 5 août 2026 /PRNewswire/ -- PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute Co., Ltd. (SAMRI), une branche de recherche de la China National Petroleum Corporation (CNPC), et CAS, une division de l'American Chemical Society, publient aujourd'hui Polymer Frontiers: A Comprehensive Data-Driven Analysis of Emerging Trends. Ce rapport constitue la première publication conjointe de ces deux organisations ; il associe l'expertise de SAMRI en science des matériaux aux données scientifiques et aux capacités d'analyse de CAS afin de tracer les grandes lignes de l'avenir de l'innovation mondiale dans le domaine des polymères.

« La science des polymères progresse simultanément sur plusieurs fronts, et les organisations qui façonnent cet avenir ont besoin d'une vision fondée sur des données pour identifier où se situent les innovations, et pas seulement là où les approches conventionnelles les orientent. Ce rapport associe les connaissances scientifiques de CAS à l'expertise industrielle de SAMRI pour répondre précisément à cet objectif », déclare Tim Wahlberg, président par intérim de CAS.

Polymer Frontiers s'appuie sur près d'un million d'articles de revues et de brevets liés aux polymères, couvrant la période de 2015 à 2025, issus de la CAS Content Collection™, la plus grande base de données scientifique organisée au monde. Grâce à une analyse bibliométrique avancée et au traitement du langage naturel, cet outil identifie les domaines de recherche prioritaires, cartographie le positionnement concurrentiel selon les zones géographiques et les établissements, et suit les domaines d'application émergents. Le rapport porte sur quatre domaines d'application hautement prioritaires : les polymères utilisés dans le stockage d'énergie, les polymères durables, l'électronique flexible et les technologies membranaires ; il aborde également huit domaines émergents, allant des polyesters de nouvelle génération et des réseaux polymères dynamiques aux hybrides polymères-structures et aux systèmes polymères conducteurs.

Parmi les conclusions du rapport, on peut citer : la région Asie-Pacifique s'est imposée comme le pôle dominant de l'innovation dans le domaine des polymères, la Chine occupant une position de leader en matière de résultats de recherche fondamentale et de dépôt de brevets dans des domaines stratégiques tels que l'électronique flexible, le stockage d'énergie et les technologies membranaires. Le rapport fait état d'une croissance considérable de la recherche sur les polymères durables, les matériaux d'origine biologique rivalisant désormais sur le plan des performances plutôt que sur la seule base de leurs avantages environnementaux. Les applications liées au stockage d'énergie font l'objet d'une innovation concentrée autour des technologies de batteries, qui représentent la part écrasante de 75 % de l'ensemble des brevets liés au stockage d'énergie utilisant des polymères. La demande en énergie propre stimule également l'expansion rapide des systèmes à membranes de pointe, en particulier les membranes d'échange d'anions destinées aux piles à combustible et aux électrolyseurs.

« Chez SAMRI, nous nous engageons à faire le lien entre la science fondamentale des polymères et les applications industrielles à grande échelle qui définiront la prochaine génération de matériaux. Ce rapport, publié conjointement avec CAS, passe systématiquement en revue les tendances mondiales en matière d'innovation dans les secteurs universitaire et industriel des polymères, dans une perspective scientifique rigoureuse et globale. Cela nous permet de mieux cerner le paysage concurrentiel mondial en matière d'innovation et nous fournit des orientations essentielles pour définir notre stratégie de recherche dans le domaine des matériaux avancés », déclare le Dr Xudong Huang, vice-président de SAMRI.

Polymer Frontiers: A Comprehensive Data-Driven Analysis of Emerging Trends est disponible en anglais et en chinois sur https://www.cas.org/resources/cas-insights/polymer-frontiers.

À propos de PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute

Fondé en décembre 2021, PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute (SAMRI), filiale à 100 % de la China National Petroleum Corporation (CNPC), est situé dans la zone spéciale de Lingang à Shanghai. SAMRI se consacre à la recherche et au développement de matériaux de pointe, notamment dans les domaines de l'électronique, des transports, de l'aérospatiale, des polymères biomédicaux, des matériaux écologiques et durables, ainsi que des matériaux liés aux énergies nouvelles. Afin de mener à bien la transformation de CNPC, qui passe d'activités traditionnelles de raffinage et de pétrochimie à la production de matériaux avancés et durables, SAMRI fait office de plateforme d'innovation intégrée couvrant la recherche fondamentale, le développement de produits et d'applications, la mise à l'échelle et la commercialisation, grâce à un centre de R&D ultramoderne de 72 000 mètres carrés et à des usines pilotes situées à Nantong, dans la province du Jiangsu.

À propos de CAS

CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les avancées qui améliorent la vie des gens. Nous donnons aux innovateurs mondiaux les moyens de progresser efficacement dans l'écosystème de données complexe d'aujourd'hui et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours d'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe est á l'origine de la plus grande collection de données scientifiques de référence au monde, sélectionnées rigoureusement par des humains, et apporte des solutions, des services et des compétences essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels dans le domaine des brevets et les dirigeants d'entreprise de tous les secteurs s'appuient sur le CAS pour parvenir à repérer des débouchés, atténuer les risques et exploiter les connaissances partagées afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Retrouvez-nous sur le site cas.org.

Relations avec la presse

Peter Carlton

Responsable principal de la communication, CAS

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Ziyin Fan

responsable de la communication marketing, SAMRI

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