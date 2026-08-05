PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute und CAS veröffentlichen eine datengestützte Analyse weltweiter Innovationen im Polymerbereich

Gemeinsamer Bericht analysiert fast eine Million Veröffentlichungen, um neue Trends in der Polymerwissenschaft aufzuzeigen

SHANGHAI und COLUMBUS, Ohio, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute Co., Ltd. (SAMRI), eine Forschungseinrichtung der China National Petroleum Corporation (CNPC), und CAS, ein Geschäftsbereich der American Chemical Society, veröffentlichten heute den Bericht „Polymer Frontiers: A Comprehensive Data-Driven Analysis of Emerging Trends" („Forschungsfronten der Polymerwissenschaft: Eine umfassende datengestützte Analyse aufkommender Trends"). Der Bericht ist die erste gemeinsame Veröffentlichung der beiden Organisationen, in der das materialwissenschaftliche Fachwissen von SAMRI mit den wissenschaftlichen Daten und Analysefähigkeiten von CAS kombiniert wird, um aufzuzeigen, in welche Richtung sich die weltweite Polymerinnovation entwickelt.

„Die Polymerwissenschaft schreitet gleichzeitig an mehreren Fronten voran, und Organisationen, die diese Zukunft gestalten, benötigen ein datengestütztes Bild davon, wo Innovationen entstehen, statt sich lediglich auf gängige Annahmen zu verlassen. Dieser Bericht vereint die wissenschaftlichen Erkenntnisse von CAS mit der Branchenexpertise von SAMRI, um genau dieses Bild zu liefern", sagte Tim Wahlberg, Interimspräsident von CAS.

Polymer Frontiers stützt sich auf fast eine Million Datensätze zu Zeitschriftenartikeln und Patenten mit Polymerbezug aus den Jahren 2015 bis 2025 in der CAS Content Collection™, der weltweit größten kuratierten wissenschaftlichen Datenbank. Mithilfe fortschrittlicher bibliometrischer Analysen und der Verarbeitung natürlicher Sprache identifiziert der Bericht Forschungsschwerpunkte, bildet die Wettbewerbspositionen verschiedener Regionen und Institutionen ab und verfolgt aufkommende Anwendungsbereiche. Der Bericht befasst sich mit vier Anwendungsbereichen von hoher Priorität: Polymere für die Energiespeicherung, nachhaltige Polymere, flexible Elektronik und Membrantechnologien; zudem untersucht der Bericht acht aufstrebende Forschungsfelder, von Polyestern der nächsten Generation sowie dynamischen Polymernetzwerken bis hin zu Gerüst-Polymer-Hybriden und leitfähigen Polymersystemen.

Zu den Ergebnissen des Berichts gehören: Der asiatisch-pazifische Raum hat sich zum führenden Zentrum für Innovationen im Polymerbereich entwickelt, wobei China bei der Grundlagenforschung und der Patententwicklung in strategischen Bereichen wie flexibler Elektronik, Energiespeicherung sowie Membrantechnologien eine Vorreiterrolle einnimmt. Der Bericht belegt ein erhebliches Wachstum in der Forschung zu nachhaltigen Polymeren, wobei biobasierte Materialien mittlerweile nicht mehr nur aufgrund ihrer Umweltvorteile, sondern auch hinsichtlich ihrer Leistungsmerkmale im Wettbewerb bestehen. Bei Anwendungen zur Energiespeicherung konzentrieren sich die Innovationen vor allem auf Batterietechnologien, auf die mit 75 % der überwiegende Teil aller polymerbezogenen Patente in diesem Bereich entfällt. Die Nachfrage nach sauberer Energie treibt zudem den raschen Ausbau fortschrittlicher Membransysteme voran, insbesondere von Anionenaustauschmembranen für Brennstoffzellen und Elektrolyseure.

„Bei SAMRI haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine Brücke zwischen der Grundlagenforschung im Bereich der Polymerwissenschaft und großtechnischen industriellen Anwendungen, die für die nächste Werkstoffgeneration prägend sein werden, zu schlagen. Der gemeinsam mit CAS veröffentlichte Bericht gibt aus einer fundierten wissenschaftlichen Perspektive mit globalem Blickwinkel einen systematischen Überblick über weltweite Innovationstrends sowohl in der akademischen Polymerforschung als auch in der Polymerindustrie. Dies vermittelt uns ein klareres Verständnis der globalen Wettbewerbslandschaft im Innovationsbereich und liefert wichtige Orientierung für unsere strategische Forschungsausrichtung im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe", sagte Dr. Xudong Huang, Bereichsleiter bei SAMRI.

„Polymer Frontiers: A Comprehensive Data-Driven Analysis of Emerging Trends" ist in englischer und chinesischer Sprache auf https://www.cas.org/resources/cas-insights/polymer-frontiers verfügbar.

Informationen zu PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute

Das im Dezember 2021 gegründete PetroChina (Shanghai) Advanced Materials Research Institute (SAMRI), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China National Petroleum Corporation (CNPC), hat seinen Sitz im Sondergebiet Lin-gang in Shanghai. SAMRI konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe und deckt dabei die Bereiche Elektronik, Verkehr, Luft- und Raumfahrt, biomedizinische Polymere, umweltfreundliche und nachhaltige Werkstoffe sowie Werkstoffe für neue Energien ab. Um den Wandel der CNPC von der traditionellen Raffination und Petrochemie hin zu fortschrittlichen sowie nachhaltigen Werkstoffen voranzutreiben, fungiert SAMRI als integrierte Innovationsplattform, die Grundlagenforschung, Produkt- und Anwendungsentwicklung, Hochskalierung sowie Kommerzialisierung umfasst und über ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einer Fläche von 72 000 Quadratmetern sowie Pilotanlagen in Nantong in der Provinz Jiangsu verfügt.

Informationen zu CAS

CAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir unterstützen Innovatoren weltweit dabei, sich effizient in der komplexen heutigen Datenlandschaft zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses fundierte Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement erstellt unser Team die weltweit größte maßgebliche Sammlung von Menschen kuratierter wissenschaftlicher Daten und bietet unverzichtbare Informationslösungen, Dienste sowie Fachwissen. Wissenschaftler, Patentfachleute sowie Führungskräfte aus Unternehmen verschiedenster Branchen verlassen sich auf CAS, um Chancen zu erkennen, Risiken zu mindern und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist ein Geschäftsbereich der American Chemical Society. Treten Sie über cas.org mit uns in Kontakt.

Medienkontakte

Peter Carlton

Leiter für Kommunikation auf Senior-Ebene, CAS

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Ziyin Fan

Leiterin für Marketingkommunikation, SAMRI

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