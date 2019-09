Petz cresce 15% vendas mensais com apoio de plataforma tecnológica de performance da Cityads

Com integração de dados dos diferentes canais de vendas, a varejista alavanca suas vendas apostando no marketing de performance

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Petz, maior rede de pet shop do Brasil, cresce 15% suas vendas mensais nos canais digitais com a construção de uma base tecnológica guiada por dados. A marca encontrou na Cityads a parceira para alavancar seus resultados alinhando tecnologia proprietária e atendimento consultivo para compor o mix de soluções de marketing de performance.

Mesmo com a retomada lenta da economia, as ações promovidas pela plataforma da Cityads resultaram no aumento de novas conversões e aumento de 20% no ticket médio no trimestre consolidando o bom resultados de vendas. "Com grande capilaridade de sua rede, a Cityads estrutura e operacionaliza a distribuição de ofertas pelos seus canais de afiliados, trazendo um ganho operacional e facilidade no atendimento para a Petz", afirma Davi Frate, Coordenador de Marketing Digital da Petz.

Com mais de 5000 anunciantes presentes em mais de 20 países, a Cityads extrai os benchmarks dos segmentos e aplica esse expertise para qualquer cliente. "Indicamos para Petz quais publishers entregam melhor cada KPI. Sabemos que Publisher X se destaca na conversão de primeira compra, Publisher Y consegue aumentar o valor do ticket", explica Luciano Silva, Gerente de Publishers na Cityads.

Fraudes nas campanhas digitais também são um ponto de atenção para a Petz. "Buscamos um parceiro com grande viés tecnológico e a Cityads proporcionou a possibilidade de trabalhar com uma tag segura, além de oferecer cláusulas específicas no contrato para casos de fraudes, tudo com muita transparência", ressalta Frate.

Com uma estrutura para entender toda a jornada do consumidor e visão omnichannel integrando os dados das lojas físicas e de seu e-commerce, a Petz foi pioneira no varejo pet a oferecer a opção de compra no site com retirada na loja e tem buscado mais inovações para o setor. "Lançaremos em breve outras experiências Petz para implementá-las nos canais digitais e nas lojas físicas", finaliza Frate.

FONTE Cityads

SOURCE Cityads