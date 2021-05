Phillips akzeptiert zum ersten Mal in der Firmengeschichte Kryptowährung für ein physisches Kunstwerk mit Banksys „Laugh Now Panel A"

HONGKONG und SHANGHAI, 10. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Phillips freut sich bekannt zu geben, dass es Kryptowährung als optionale Zahlungsmethode für Banksys Laugh Now Panel A (Schätzung: HK$22.000.000 - 32.000.000/ US$ 2.820.000 - 4.100.000) akzeptieren wird, das im 20th Century & Contemporary Art Evening Sale in Zusammenarbeit mit Poly Auction angeboten wird. Die beiden Häuser haben diese Woche in Peking mit den Vorbesichtigungen der Asien-Tournee begonnen. Heute wird die Ausstellung in Shanghai eröffnet, bevor sie nach Shenzhen, Taipeh, Taichung und Hongkong reist, bevor sie am 7. und 8. Juni versteigert wird.