Pour la première fois de son histoire, Phillips acceptera un règlement en cryptomonnaie pour une œuvre d'art physique, « Laugh Now Panel A » de Banksy

Laugh Now Panel A, 2002, provient de la célèbre série Laugh Now de l'artiste anonyme et militant social Banksy. Au cours des deux dernières décennies, le travail de Banksy a suscité à la fois éloges et controverses, et plus qu'aucune autre, l'œuvre Laugh Now Panel A suscite à la fois intérêt et renommée. Elle dépeint un singe solitaire, portant un panonceau à la manière d'un homme-sandwich sur lequel figure une note parfaitement claire : « Laugh now, but one day we'll be in charge » (Riez maintenant, mais un jour nous serons aux commandes).

La vente aux enchères en direct sera diffusée en continu sur Phillips.com et l' application Phillips , ainsi que sur l'application Poly Auction et le programme WeChat Mini.

Ventes de printemps 20th Century & Contemporary Art and Design

Vente en journée : Lundi 7 juin, 11 h 00 | Vente en soirée : Mardi 8 juin, 18 h 00

Lieu : JW Marriott, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

