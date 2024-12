Planhat wird von IDC zum „Customer Success Leader" ernannt

STOCKHOLM, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Planhat wurde im IDC MarketScape Worldwide Customer Success Applications Vendor Assessment sowohl in Bezug auf die aktuellen Fähigkeiten als auch auf die Marktreife zukünftiger Strategien als Leader eingestuft.* Diese Auszeichnung folgt auf die Anerkennung von Planhat als Leader im Gartner's Magic Quadrant™ for Customer Success Management Platforms.

Planhat war schon immer die Kundenplattform, die für Ihr gesamtes Unternehmen entwickelt wurde. IDC berichtet:

„Innovatives Produktdesign führt zu einer erheblichen Flexibilität bei der Umsetzung und der Art und Weise, wie Kundendaten erfasst und den Benutzern präsentiert werden können. Das Lizenzmodell des Unternehmens wurde entwickelt, um das Wachstum der gesamten Organisation strategisch zu unterstützen."

Doch im Gegensatz zu anderen Anbietern geht diese Flexibilität nicht auf Kosten einer langsamen Wertschöpfung oder einer schwierigen Einführung. IDC hebt die Integrierbarkeit von Planhat hervor:

„Planhat wurde von Anfang an so konzipiert, dass es sich leicht in jede Datenquelle integrieren lässt und sich auf die Sicherstellung der Qualität dieser Daten konzentriert, was zu genaueren Erkenntnissen und Ergebnissen führt."

Aus diesem Grund ist Planhat weiterhin führend, sowohl in der Vollständigkeit seiner Vision, den unternehmensweiten Kundenerfolg zu erschließen, als auch in seiner Fähigkeit, auf jeder Ebene – sei es durch innovative Lizenzierung, einfache und tiefe Integration, Flexibilität bei der Implementierung oder Intuitivität der Benutzeroberfläche – strategisches Wachstum im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Der CEO von Planhat, Kaveh Rostampor, sagte:

„Planhat steht für ein Jahrzehnt der Investition in flexible, intuitive Technologien, die darauf ausgelegt sind, Kundendaten und die Teams, die auf sie angewiesen sind, zu vereinen. Während die KI neu definiert, was mit Daten möglich ist, sehen wir eine zunehmende Akzeptanz von kundenorientierten Datenmodellen wie Planhat, die es den Nutzern ermöglichen, nicht nur aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, sondern diese auch in die Tat umzusetzen."

Informationen zu IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die zugrundeliegende Marktforschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und deren Ergebnis eine einzelne grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ist. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IKT-Anbietern aussagekräftig verglichen werden können. Dieser Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

*Quelle: IDC, „IDC MarketScape: Worldwide Customer Success Applications 2024 Vendor Assessment" doc #US51812024, Dezember 2024.

