Planhat est nommé Customer Success Leader par IDC

STOCKHOLM, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Planhat vient d'être désigné Leader dans l'évaluation IDC MarketScape Worldwide Customer Success Applications Vendor Assessment à la fois pour ses capacités actuelles et pour l'état de préparation au marché de ses stratégies de demain.* Cette distinction fait suite à la reconnaissance de Planhat comme Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner pour les plateformes de gestion du succès clients.

Planhat a toujours été la plateforme client conçue pour servir l'ensemble de votre organisation. L'évaluation IDC indique :

« La conception innovante du produit assure une grande flexibilité de mise en œuvre, de saisie des données clients et de présentation aux utilisateurs. Le modèle de licence de l'entreprise a été conçu pour soutenir stratégiquement la croissance de l'ensemble d'une organisation ».

Et pourtant, contrairement à d'autres fournisseurs, un tel niveau de flexibilité ne se fait pas au prix d'un ralentissement dans la création de valeur ni d'une complexification de l'adoption. IDC souligne l'intégrabilité de Planhat :

« Planhat a été entièrement conçu pour s'intégrer facilement à n'importe quelle source de données et pour garantir la qualité de ces données, ce qui permet d'obtenir des informations et des résultats plus précis.

C'est la raison pour laquelle Planhat reste aux avant-postes à la fois par l'exhaustivité de sa vision de la réussite clients à l'échelle de l'entreprise et par sa capacité d'exécution à tous les niveaux - que ce soit par des licences innovantes, la facilité et la profondeur de l'intégration, la flexibilité de la mise en œuvre ou l'intuitivité de l'interface - afin de soutenir la croissance stratégique dans toute l'organisation. Kaveh Rostampor, CEO de Planhat :

« Planhat représente une décennie d'investissements dans des technologies flexibles et intuitives conçues pour unifier les données clients et les équipes qui en dépendent. Alors que l'IA redéfinit le champs des possibles des données, nous constatons une accélération de l'adoption de modèles de données centrés sur le client tels que Planhat - qui permettent aux utilisateurs non seulement d'extraire des informations pertinentes, mais aussi de les convertir en actions ».

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La méthodologie de recherche adopte une approche de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies de l'information et des télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

*Source : IDC, « IDC MarketScape: Worldwide Customer Success Applications 2024 Vendor Assessment » doc #US51812024, décembre 2024.

