Planon im IDC-MarketScape 2021 zum „Leader" für Instandhaltungs- und Facility Management-Anwendungen im Bildungswesen ausgezeichnet

~ Die Position von Planon in diesem IDC MarketScape zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Anforderungen von Kunden aus dem Bildungsbereich heute und in Zukunft zu erfüllen und die Stakeholder auf dem gesamten Campus dabei zu unterstützen, optimale Entscheidungen zu treffen, um die Erfahrungen von Lehrkräften, Mitarbeitern, Studierenden und Besuchern zu verbessern. ~

Frankfurt, 4. November 2021 /PRNewswire/ -- Planon freut sich über die Auszeichnung als „Leader" im IDC MarketScape: Worldwide SaaS Education Maintenance and Facility 2021 Application Vendor Assessment*. Im IDC-MarketScape Assessment werden die Strategie der offenen Plattform und das Ökosystem von Planon, die digitalen Visualisierungsfunktionen sowie die beachtliche globale Präsenz im Hochschulbereich als wesentliche Stärken von Planon gewürdigt.