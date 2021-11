Planon bestempeld als 'Leader' voor Education Maintenance and Facility Management Application in IDC MarketScape 2021

Het IDC MarketScape: Worldwide Education Maintenance and Facility Application Vendor Assessment biedt potentiële klanten van educatieve software de juiste inzichten om een leverancier te kiezen. Het gaat dan om leveranciers die mogelijkheden en strategieën hebben geïntegreerd die kunnen voorzien in de brede behoeften voor onderhoudsbeheer en facility management in het onderwijs.

"Nu hybride werk- en leermodellen de traditionele wereld van het onderwijs transformeren, willen leveranciers van facility managementsoftware innovatieve digitale tools kunnen bieden aan onderwijsinstellingen", zegt Matthew Leger, research manager Worldwide Education Digital Transformation Strategies bij IDC. "Instellingen willen hun facility management versterken met het oog op grote disrupties in het onderwijs. Daarom moeten ze een weloverwogen keuze maken voor een leverancier van SaaS-oplossingen die kan inspelen op hun behoeften in het licht van een onzekere toekomst. Klantrelaties, configureerbaarheid, kapitaalplanning, mobiliteit, locatie-intelligentie en IoT zijn belangrijke criteria om te overwegen."

In het IDC MarketScape-rapport worden enkele sterke punten van Planon benadrukt, waaronder:

Planons open platform en partnerecosysteem, die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd met uiteenlopende technologieën en databronnen, waaronder bedrijfssoftware, leverancierssystemen, servicebedrijven, gebouwbeheersystemen, IoT-platforms, sensoren, enzovoort.

Planons opmerkelijke interactieve digitale visualisatiemogelijkheden voor het beheren van assets en gebouwen, inclusief AutoCAD- en BIM-integratie, het bouwen van digital twins met afbeeldingen, het vastleggen van de realiteit en visualisatie in de cloud, rechtstreeks gekoppeld aan plattegronden en assets van gebouwen.

voor het beheren van assets en gebouwen, inclusief AutoCAD- en BIM-integratie, het bouwen van digital twins met afbeeldingen, het vastleggen van de realiteit en visualisatie in de cloud, rechtstreeks gekoppeld aan plattegronden en assets van gebouwen. Planons wereldwijde aanwezigheid in het hoger onderwijs , met meer dan 150 instellingen over de hele wereld die Planon-software gebruiken. Planon heeft 14 kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië en biedt producten aan in 12 talen met live klantenondersteuning in vier talen. Lokale teams van experts kunnen nieuwe implementaties leveren, de volledige levenscyclus ondersteunen en geïntegreerde campusmanagementoplossingen bieden aan universiteiten en hogescholen.

"Instellingen voor hoger onderwijs over de hele wereld vertrouwen op de geïntegreerde campusmanagementsoftware van Planon voor het beheer van diverse combinaties van gebouwen, infrastructuur en faciliteiten, naleving van de regelgeving, duurzaamheidsdoelstellingen, veiligheid en de veranderende verwachtingen van studenten", aldus Pierre Guelen, CEO van Planon. "Ik ben er trots op dat Planon is bestempeld als 'Leader' in deze IDC MarketScape. Wij zullen onze kennis blijven inzetten om onderwijsinstellingen te helpen, zodat zij hun gemeenschappen een optimale omgeving kunnen bieden om te studeren, te onderwijzen, te werken en te leven."

Een gratis uittreksel van het rapport over Planon is hier verkrijgbaar.

Over Planon

Planon is de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor vastgoedbeheer en facility management die digitalisering van gebouwen en diensten mogelijk maakt door de grote diversiteit aan slimme gebouwtechnologieën, bedrijfsoplossingen en data te integreren in één bron van waarheid en te transformeren naar toegevoegde waarde voor gebouweigenaren, gebouwgebruikers en service providers. Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde leider in de IWMS-markt. Planon heeft zijn unieke, uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.

Over IDC MarketScape

Het beoordelingsmodel van IDC MarketScape voor ICT-leveranciers geeft een overzicht van de concurrentiekracht van leveranciers in een bepaalde markt. Bij het onderzoek wordt een strikte scoremethode gebruikt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De scores worden gevisualiseerd in een grafische illustratie die de positie van elke leverancier binnen een bepaalde markt toont. IDC MarketScape biedt een duidelijk raamwerk waarin het product- en serviceaanbod, de mogelijkheden en strategieën en de huidige en toekomstige factoren voor marktsucces van IT- en telecommunicatieleveranciers zinvol kunnen worden vergeleken. Dit raamwerk biedt kopers van technologie ook een 360-gradenbeoordeling van de sterke en zwakke punten van huidige en potentiële leveranciers.

