Planon désigné « Leader » en matière de facility management et de maintenance dans les établissements d'enseignement par l'IDC MarketScape en 2021

L'évaluation IDC MarketScape vise à donner aux acheteurs potentiels de logiciels pour l'enseignement une liste de fournisseurs qui se sont appliqués à intégrer les fonctionnalités et les stratégies nécessaires aux multiples besoins de maintenance et de facility management de l'enseignement.

Comme l'explique Matthew Leger, Responsable Recherche, Stratégies globales de transformation numérique dans l'enseignement chez IDC : « Le secteur de l'enseignement traverse une période de perturbations majeures. À mesure que les modèles hybrides de travail et d'apprentissage transforment les méthodes éducatives traditionnellement employées de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, les établissements cherchent à renforcer leurs systèmes de facility management. En parallèle, les fournisseurs de solutions SaaS explorent de nouveaux moyens d'enrichir leurs outils numériques pour mieux soutenir les établissements. Il est crucial que ces établissements évaluent d'un œil critique la manière dont les solutions proposées peuvent les aider, et s'intéressent particulièrement aux aspects de relation client, de configurabilité, de planification des immobilisations, de mobilité, d'intelligence géographique et d'IoT. »

Parmi les points forts de Planon identifiés dans le rapport d'IDC MarketScape, citons :

sa plateforme ouverte et son écosystème de partenaires qui peuvent s'intégrer facilement à une vaste gamme de technologies et de sources de données tierces, dont des applications d'entreprise, des systèmes fournisseur et ceux des prestataires de services, ainsi qu'à des solutions de gestion technique des bâtiments, des plateformes IoT et des capteurs ;

sa gamme remarquable de fonctionnalités de visualisation numérique interactives pour la gestion des équipements et des bâtiments, parmi lesquelles l'intégration AutoCAD et BIM, ainsi que la conception de modèles de jumeaux numériques à l'aide d'images, la capture de la réalité, et la visualisation sur le cloud connectée directement aux plans d'étage et aux actifs des bâtiments ;

sa présence planétaire dans l'enseignement supérieur, avec plus de 150 établissements dotés du logiciel Planon à travers le monde. Planon dispose de 14 bureaux en Europe , en Amérique et en Asie et propose ses produits en 12 langues, avec une assistance client en direct dans quatre langues. Ses équipes locales sont expertes en matière de nouvelles implémentations, d'assistance sur tout le cycle de vie et de solutions de gestion intégrée des campus à destination des universités et des établissements de l'enseignement supérieur.

« Des établissements de l'enseignement supérieur à travers le monde font confiance au logiciel de gestion intégrée des campus de Planon pour les aider à gérer une variété de bâtiments, d'infrastructures et d'installations, mais aussi dans les domaines de la conformité réglementaire, des objectifs écologiques et de la sécurité, en gardant à l'esprit les attentes changeantes des étudiants », confie Pierre Guelen, PDG de Planon. « Je suis fier que Planon ait été désigné « Leader » de l'évaluation IDC MarketScape. Nous continuerons de mettre nos connaissances et notre engagement au service des établissements d'enseignement, pour leur permettre d'offrir à leurs communautés un environnement optimal pour étudier, enseigner travailler et vivre. »

Un extrait gratuit du rapport IDC MarketScape sur Planon peut être obtenu ici.

* « IDC MarketScape : évaluation mondiale 2021 des fournisseurs de solutions de facility management et de maintenance en SaaS dans les établissements d'enseignement », octobre 2021 , Doc #US48145321

A propos de Planon

Planon est leader mondial dans l'édition de solutions logicielles pour le Real Estate et le Facility Management. Ses solutions permettent la digitalisation des bâtiments et services en intégrant le paysage diversifié des technologies smart building, les solutions d'entreprises et les données au sein d'une source unique et fiable et transformant cela en valeur pour les propriétaires des bâtiments, les utilisateurs et les prestataires de services. Planon a de manière constante été désigné comme un leader mondial dans son domaine par plusieurs cabinets d'études indépendants et sociétés de conseils. Planon a implémenté ses solutions auprès de plus de 2 500 clients, en s'appuyant sur ses équipes et ses partenaires dans le monde.

A propos d'IDC MarketScape

Le modèle IDC MarketScape d'évaluation des fournisseurs est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs IT peuvent être comparés de manière significative. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

